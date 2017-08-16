Еврокомиссия диктует чехам, какие покупать пылесосы

С 1 сентября с чешского рынка исчезнут пылесосы с мощностью потребления энергии более 900 Вт.

Жителям Чехии остается последний шанс купить пылесосы с высокой мощностью потребления, потому что уже в сентябре они навсегда исчезнут с рынка. Некоторые магазины констатируют рост спроса на эту бытовую технику до 20%. Модели с потребляемой мощностью более 900 Вт в первом полугодии 2017 года составляли 48% рынка пылесосов, но Чехия обязана выполнять директиву ЕС, поэтому все эти модели должны быть сняты с продажи.

Цель директивы – ограничить продажу неэкономичных бытовых приборов. Представитель портала Elektřina.cz подчеркнул, что при выборе пылесоса нужно ориентироваться на его силу всасывания, а не на мощность потребления энергии. По его словам, рядовые домохозяйства не заметят особой экономии от использования пылесосов с меньшим потреблением энергии.

Еврокомиссия также постановила, что эмиссия пыли из пылесосов не должна превышать 1%, а шум от его работы не должен быть больше 80 дБ. Кроме этого, есть и другие требования: мотор прибора должен быть рассчитан не менее чем на 500 часов работы.

Источник: lidovky.cz