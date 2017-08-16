Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 22 °C
Международная группа волонтеров хочет помочь детскому дому в Праге

Международная группа волонтеров хочет помочь детскому дому в Праге

Vladislava M 123 0
20 волонтеров из разных стран решили помочь детскому дому в Праге, в котором воспитываются дети с сильнейшими психологическими травмами. К благотворительному сбору и акциям приглашают присоединиться всех желающих сделать доброе дело.
Международная группа волонтеров хочет помочь детскому дому в Праге

20 волонтеров из разных стран собрались вместе, чтобы помочь детскому дому Charlotte Masarykova в Праге-Збраславе. В этом детском доме воспитываются дети из неблагополучных семей – наркоманов и алкоголиков. Эти дети прошли сложный путь перед тем, как попасть в детдом: родители причиняли им психические и физические травмы – вплоть до изнасилования.

Такие дети закрываются в себе и боятся окружающего мира, ведь их обидели самые близкие им люди. Без посторонней помощи они вырастают обделенными вниманием и любовью и зачастую попадают в самую неблагополучную часть общества.

Их будущее может быть счастливым, но для этого нужна помощь. Неравнодушные к судьбе детей волонтеры помогают детскому дому и привлекают всех желающих внести свой вклад в это доброе и полезное дело. Они верят, что эти дети могут вырасти полноценными, добрыми, любящими этот мир людьми, которые в будущем так же будут отзывчивыми и помогающими. Цель проекта - собрать к октябрю 15 000 евро (или эквивалентную сумму в вещах, мебели, одежде), чтобы помочь детскому дому.

Волонтеры обратились к нашему порталу за информационной поддержкой, и мы с радостью согласились рассказать об этом благотворительном проекте нашим читателям. Каждый из вас может присоединиться к сбору и внести любую сумму на благотворительный счет. Детский дом будет рад любой помощи. На изображении ниже вы найдете данные счета.

Более подробную информацию о детском доме и деятельности волонтеров вы можете узнать в группе https://www.facebook.com/charlottemasarukovahause/ . В этой группе регулярно публикуют информацию о благотворительных акциях от детского дома и сообщают о том, какие вещи нужны детям.

 

Рассказать всем:
Темы
дети благотворительность Чехия
Читайте
по теме 
Судья противозаконно держала ребенка в чешском детдоме 2,5 года
10.08.2017 11:19 Общество
Судья противозаконно держала ребенка в чешском детдоме 2,5 года
832 0
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
02.08.2017 17:20 Общество
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
1655 0
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
13.07.2017 15:37 Общество
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
1212 0
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
30.06.2017 09:55 Общество
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
1285 0
Последние новости:
17
августа
Со следующего года в Прагу будут летать самолеты American Airlines
17.08.2017 15:36 Общество
Со следующего года в Прагу будут летать самолеты American Airlines
247 0
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
17.08.2017 13:46 Политика
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
314 0
Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни
17.08.2017 13:26 Общество
Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни
535 0
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
17.08.2017 10:20 Общество
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
951 0
За год квартиры в Чехии подорожали на 20%
17.08.2017 10:05 Экономика
За год квартиры в Чехии подорожали на 20%
572 0
В центре Праги откроется новый дворец с садом на крыше
17.08.2017 09:53 Общество
В центре Праги откроется новый дворец с садом на крыше
663 0
Такого быстрого роста чешской экономики никто не ожидал
17.08.2017 08:54 Экономика
Такого быстрого роста чешской экономики никто не ожидал
553 0
16
августа
Еврокомиссия диктует чехам, какие покупать пылесосы
16.08.2017 15:55 Общество
Еврокомиссия диктует чехам, какие покупать пылесосы
636 0
Сколько стоит паспорт в Чехии?
16.08.2017 14:03 Общество
Сколько стоит паспорт в Чехии?
1528 1
15-летняя девочка в Чехии села за руль и сбила женщину с коляской
16.08.2017 13:32 Общество
15-летняя девочка в Чехии села за руль и сбила женщину с коляской
658 0


Мобильная версия