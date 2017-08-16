Международная группа волонтеров хочет помочь детскому дому в Праге

20 волонтеров из разных стран решили помочь детскому дому в Праге, в котором воспитываются дети с сильнейшими психологическими травмами. К благотворительному сбору и акциям приглашают присоединиться всех желающих сделать доброе дело.

20 волонтеров из разных стран собрались вместе, чтобы помочь детскому дому Charlotte Masarykova в Праге-Збраславе. В этом детском доме воспитываются дети из неблагополучных семей – наркоманов и алкоголиков. Эти дети прошли сложный путь перед тем, как попасть в детдом: родители причиняли им психические и физические травмы – вплоть до изнасилования.

Такие дети закрываются в себе и боятся окружающего мира, ведь их обидели самые близкие им люди. Без посторонней помощи они вырастают обделенными вниманием и любовью и зачастую попадают в самую неблагополучную часть общества.

Их будущее может быть счастливым, но для этого нужна помощь. Неравнодушные к судьбе детей волонтеры помогают детскому дому и привлекают всех желающих внести свой вклад в это доброе и полезное дело. Они верят, что эти дети могут вырасти полноценными, добрыми, любящими этот мир людьми, которые в будущем так же будут отзывчивыми и помогающими. Цель проекта - собрать к октябрю 15 000 евро (или эквивалентную сумму в вещах, мебели, одежде), чтобы помочь детскому дому.

Волонтеры обратились к нашему порталу за информационной поддержкой, и мы с радостью согласились рассказать об этом благотворительном проекте нашим читателям. Каждый из вас может присоединиться к сбору и внести любую сумму на благотворительный счет. Детский дом будет рад любой помощи. На изображении ниже вы найдете данные счета.

Более подробную информацию о детском доме и деятельности волонтеров вы можете узнать в группе https://www.facebook.com/charlottemasarukovahause/ . В этой группе регулярно публикуют информацию о благотворительных акциях от детского дома и сообщают о том, какие вещи нужны детям.