В центре Праги откроется новый дворец с садом на крыше

Уже в сентябре на Народни-Тршиде откроется роскошный многофункциональный дворец с ресторанами, магазинами, офисами и зелеными террасами с видом на Пражский Град.

Фото: Sebre.cz

На участке, который стал самым дорогим в Праге, должны были построить роскошный отель. Но вместо него на Народни-Тршиде появится многофункциональный объект с офисами, арендовать которые можно будет по самым высоким ценам в городе.

Долгие годы участок на углу улиц Народни и Микуландской в Праге служил как парковка. В 2005 году участок приобрела у магистрата компания Ditrich почти за 184 млн крон. Квадратный метр площади обошелся в рекордную сумму – 234 700 крон. До сих пор этот участок остается самым дорогим в истории Праги.

Однако в 2012 году компания Ditrich попала в финансовые сложности, и участок приобрела инвестиционная фирма Sebre. Новый владелец решил построить вместо роскошного отеля многофункциональный дворец. Это решение понравилось и руководству Праги 1.

Вид с Народни-Тршиды, по направлению к Влтаве. Фото: Sebre.cz

На данный момент дворец Народни уже заканчивают строить. Его приемка запланирована на сентябрь. Комплекс состоит из двух объединенных частей: нового здания со стеклянным фасадом и отремонтированного исторического дворца, в котором сохранились ценные росписи и аутентичные деревянные потолки.

Во дворце будут работать рестораны, магазины и офисы, а на крыше откроется сад. Внешние стены на некоторых этажах также украсят зелеными террасами.

«Нашей целью было построить дом, который повысит качество жизни на Народни и станет для работающих там людей вдохновляющим местом, где они будут себя хорошо чувствовать», – рассказал Ян Кубичек, исполнительный директор Sebre.

Общие расходы на дворец достигли примерно миллиарда крон. Архитектором проекта был Станислав Фиала. Для ресторанов и магазинов в объекте выделили 3000 м2, для офисов – 8500 м2. Большая часть торговых площадей уже сдана в аренду.

Офисное помещение, 7-й этаж дворца. Фото: Sebre.cz

По информации компании Cushman & Wakefield, стоимость месячной аренды офисов во дворце составит от 24,5 до 30 евро (640-870 крон) за квадратный метр. Цена будет зависеть от расположения офиса в здании.

Самые дорогие офисы будут расположены на верхнем этаже, с которого открывается эксклюзивный вид на старый город и Пражский Град. По некоторым данным, эти офисы уже сданы в аренду.

Офисное помещение, 8-й этаж дворца. Фото: Sebre.cz

Источник: Lidovky.cz