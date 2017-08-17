Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро

Автобусная компания Flixbus, которая с сегодняшнего дня запускает внутренние автобусы по Чехии, проводит невероятную распродажу билетов. 25 000 билетов на автобусы по Чехии можно купить всего за 1 евро. Акция будет длиться в течение сегодняшнего дня. Приобрести билеты можно на поездки до 17 сентября включительно.
Доступные маршруты по цене 25 крон (1 евро) в одну сторону:
- Прага — Бенешов
- Прага — Брно
- Прага — Чешски Будейовице
- Прага — Чешски Крумлов
- Прага — Йиглава
- Прага — Карловы Вары
- Прага — Либерец
- Прага — Любенец
- Прага — Млада-Болеслав
- Прага — Песок
- Прага — Плзень
- Прага — Табор
- Прага — Зноймо
- Брно — Оломоуц
- Брно — Острава
Билеты можно выкупить на сайте https://www.flixbus.ru/
Пример бронирования:
Также компания запустила прямые автобусы из Праги до Киева.