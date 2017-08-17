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Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро

Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро

Vladislava M 30 0
Невероятную распродажу билетов проводит автобусный перевозчик Flixbus. Только сегодня можно купить билет на любой автобус по Чехии всего за 1 евро. Билеты доступны на поездки до 17 сентября.
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро

Автобусная компания Flixbus, которая с сегодняшнего дня запускает внутренние автобусы по Чехии, проводит невероятную распродажу билетов. 25 000 билетов на автобусы по Чехии можно купить всего за 1 евро. Акция будет длиться в течение сегодняшнего дня. Приобрести билеты можно на поездки до 17 сентября включительно.

Доступные маршруты по цене 25 крон (1 евро) в одну сторону:

  • Прага — Бенешов
  • Прага — Брно
  • Прага — Чешски Будейовице
  • Прага — Чешски Крумлов
  • Прага — Йиглава
  • Прага — Карловы Вары
  • Прага — Либерец
  • Прага — Любенец
  • Прага — Млада-Болеслав
  • Прага — Песок
  • Прага — Плзень
  • Прага — Табор
  • Прага — Зноймо
  • Брно — Оломоуц
  • Брно — Острава

Билеты можно выкупить на сайте https://www.flixbus.ru/

Пример бронирования:

Также компания запустила прямые автобусы из Праги до Киева.

 

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Темы
автобусы Чехия билеты цены Акции распродажа
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