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Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни

Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни

artyommm 535 0
Таковы результаты ежегодного рейтинга Economist Intelligence Unit.
Фото: wig-art, pixabay.com
Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни

Британское издание Economist ежегодно составляет рейтинг городов по качеству жизни в них. В этом году лидером стал австралийский Мельбурн, который уже 7 лет подряд удерживает первенство. А вот Сидней на этот раз вылетел из десятки из-за угрозы терактов, хотя в целом в ТОП-10 вошли три австралийских города. 

В тройку лучших попали Вена и Ванкувер, которые дышат в спину Мельбурну. Всего в списке 140 городов, и хуже всего жить в Дамаске.

При составлении рейтинга Economist Intelligence Unit эксперты оценивают доступность качественного образования, здравоохранение, уровень культуры, безопасность, транспорт и в целом качество жизни. Прага заняла 59-е место, как и в прошлом году. Больше ни один чешский город в список не попал. 

Источник: rozhlas.cz

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