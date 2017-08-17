Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни

Таковы результаты ежегодного рейтинга Economist Intelligence Unit.

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Британское издание Economist ежегодно составляет рейтинг городов по качеству жизни в них. В этом году лидером стал австралийский Мельбурн, который уже 7 лет подряд удерживает первенство. А вот Сидней на этот раз вылетел из десятки из-за угрозы терактов, хотя в целом в ТОП-10 вошли три австралийских города.

В тройку лучших попали Вена и Ванкувер, которые дышат в спину Мельбурну. Всего в списке 140 городов, и хуже всего жить в Дамаске.

При составлении рейтинга Economist Intelligence Unit эксперты оценивают доступность качественного образования, здравоохранение, уровень культуры, безопасность, транспорт и в целом качество жизни. Прага заняла 59-е место, как и в прошлом году. Больше ни один чешский город в список не попал.

Источник: rozhlas.cz