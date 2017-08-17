Со следующего года в Прагу будут летать самолеты American Airlines

В мае 2018 года откроется прямой рейс между Прагой и американской Филадельфией.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что с 4 мая 2018 года пустит новый прямой рейс между аэропортами Вацлава Гавела в Праге и аэропортом Филадельфия, который считается крупнейшим на северо-востоке США и предлагает относительно большое количество рейсов в другие города Северной Америки (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майями, Бостон) и на Карибские острова.

В неделю рейс будет обслуживать 2 800 пассажиров, которых будет перевозить Boeing 767-300. Самолет будет оснащен планшетами Samsung Galaxy в эконом-классе. В нем также будет доступно 28 полностью регулируемых сидений lie-flat.

В прошлом году рейсами между Прагой и США воспользовалось на 53,45% больше пассажиров, чем в предыдущем году. В управлении аэропорта прогнозируют, что новый рейс, который рассчитан на 60 000 пассажиров в год, повысит спрос на перелеты в Штаты из столицы Чехии.

Расписание полетов Прага-Филадельфия и Филадельфия-Прага:

Вылет из Праги 11:30, из Филадельфии 18:30

Прибытие в Филадельфию 15:10, в Прагу 9:05 (следующий день)

Источник: czechcrunch.cz