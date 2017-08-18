В Праге пройдет Международный славянский конгресс

Главной темой мероприятия станет создание содружества независимых славянских стран.

7 июня 2018 года в Праге состоится Международный славянский конгресс. На мероприятии будут присутствовать представители государств и парламентов, гражданских и религиозных организаций.

Организаторы мероприятия сообщили, что главной темой конгресса станет создание содружества независимых славянских стран. Об этом сообщил информационный ресурс Rosbalt.ru с отсылкой на члена президентского клуба «Доверие» и главу Всероссийского фонда образования Сергея Комкова.

По словам Комкова, новое славянское объединение должно помочь преодолеть раскол между славянскими государствами, вызванный противоречиями между Россией и Западом. Также содружество должно способствовать сохранению мира на славянском пространстве.

Содружеством называют межпарламентскую структуру с единой политикой в разных областях (в первую очередь – культура, гуманитарная помощь и экономика). На мероприятии 2017 года все 14 славянских стран, участвовавших в конгрессе, поддержали идею основания такого содружества.