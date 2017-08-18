Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 26 °C
В Праге пройдет Международный славянский конгресс

В Праге пройдет Международный славянский конгресс

Vladislava M 374 0
Главной темой мероприятия станет создание содружества независимых славянских стран.
В Праге пройдет Международный славянский конгресс

7 июня 2018 года в Праге состоится Международный славянский конгресс. На мероприятии будут присутствовать представители государств и парламентов, гражданских и религиозных организаций.

Организаторы мероприятия сообщили, что главной темой конгресса станет создание содружества независимых славянских стран. Об этом сообщил информационный ресурс Rosbalt.ru с отсылкой на члена президентского клуба «Доверие» и главу Всероссийского фонда образования Сергея Комкова.

По словам Комкова, новое славянское объединение должно помочь преодолеть раскол между славянскими государствами, вызванный противоречиями между Россией и Западом. Также содружество должно способствовать сохранению мира на славянском пространстве.

Содружеством называют межпарламентскую структуру с единой политикой в разных областях (в первую очередь – культура, гуманитарная помощь и экономика). На мероприятии 2017 года все 14 славянских стран, участвовавших в конгрессе, поддержали идею основания такого содружества. 

Рассказать всем:
Темы
конференция Чехия
Читайте
по теме 
Участники Blockchain & Bitcoin Conference Prague обсудили будущее блокчейна и криптовалют
26.05.2017 10:22 Пресс-релизы
Участники Blockchain & Bitcoin Conference Prague обсудили будущее блокчейна и криптовалют
574 1
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина
19.04.2017 12:46 Политика
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина
1240 0
В Праге прошла первая всемирная конференция VR|AR GAMBLING Conference
10.04.2017 09:52 Пресс-релизы
В Праге прошла первая всемирная конференция VR|AR GAMBLING Conference
516 0
Сегодня в Прагу впервые приедет руководитель Microsoft Сатья Наделла
28.03.2017 07:24 Общество
Сегодня в Прагу впервые приедет руководитель Microsoft Сатья Наделла
1056 0
Последние новости:
18
августа
Стало известно, как ужесточатся наказания для таксистов-нарушителей в Чехии
18.08.2017 17:33 Общество
Стало известно, как ужесточатся наказания для таксистов-нарушителей в Чехии
189 0
В Чехии ужесточили наказание за принуждение к браку
18.08.2017 10:12 Общество
В Чехии ужесточили наказание за принуждение к браку
745 0
МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне
18.08.2017 09:49 Общество
МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне
660 0
17
августа
Со следующего года в Прагу будут летать самолеты American Airlines
17.08.2017 15:36 Общество
Со следующего года в Прагу будут летать самолеты American Airlines
645 0
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
17.08.2017 13:46 Политика
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
572 0
Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни
17.08.2017 13:26 Общество
Прага замыкает шестой десяток лучших городов мира для жизни
1135 0
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
17.08.2017 10:20 Общество
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
1305 0
За год квартиры в Чехии подорожали на 20%
17.08.2017 10:05 Экономика
За год квартиры в Чехии подорожали на 20%
982 0
В центре Праги откроется новый дворец с садом на крыше
17.08.2017 09:53 Общество
В центре Праги откроется новый дворец с садом на крыше
1018 0
Такого быстрого роста чешской экономики никто не ожидал
17.08.2017 08:54 Экономика
Такого быстрого роста чешской экономики никто не ожидал
775 0


Мобильная версия