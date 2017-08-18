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МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне

МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне

artyommm 660 0
Теракт в Барселоне произошел 17 августа, фургон задавил пешеходов на улице Рамбла.
Фото: twitter.com/joseluis_md
МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне

В центре Барселоны днем, 17 августа, был совершен теракт: фургон въехал в толпу людей на Рамбле. О причастности к теракту уже сообщила организация «Исламское государство». По предварительным данным, погибли 13 человек (из них идентифицированы личности трех немцев, одной гражданки Бельгии и гражданина Италии) и более сотни получили травмы. 15 из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Территория возле Рамблы была перекрыта. В центре Барселоны не работало метро, перестали ходить поезда. Прохожие, сотрудники магазинов и покупатели убежали с места теракта и спрятались в ближайших домах на соседних улицах. Службы такси предложили людям, которые застряли в центре города, бесплатно отвезти их домой или в отели.

Власти Каталонии сообщают, что жертвами теракта стали как минимум граждане 24 стран: Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая. 

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец написал в своем Твиттере, что чешские службы находятся на связи с испанскими партнерами. По доступной информации о терактах в Испании, нет никакой связи с возможными нападениями в Чехии. «Мы будем и дальше следить за развитием ситуации и, если появится новая информация, будем немедленно реагировать", – сообщил глава МВД ЧР.


Министерство иностранных дел ЧР передает сообщение властей Каталонии о том, что, по предварительным данным, среди пострадавших в Барселоне нет граждан Чехии.

17 августа в 120 км от Барселоны в городе Камбрильс террористы попытались повторить теракт. В результате пострадали шесть человек, пятерых предполагаемых преступников застрелили. В тот же день произошел взрыв в городе Альканар (Каталония). Полиция сообщает, что причиной стало изготовление взрывчатки. По мнению правоохранительных органов, теракты в Барселоне и Камбрильсе и взрыв в Альканаре связаны друг с другом. 

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство иностранных дел Министерство внутренних дел терроризм Испания
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