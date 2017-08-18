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В Чехии ужесточили наказание за принуждение к браку

В Чехии ужесточили наказание за принуждение к браку

Vladislava M 745 0
За принуждение к браку в Чехии можно будет получить до пяти лет тюрьмы. Скорее всего, мера коснется в первую очередь иностранцев.
В Чехии ужесточили наказание за принуждение к браку

До трех лет тюрьмы или денежный штраф получит в Чехии тот человек, который принудит другого к заключению брака против его воли. За принуждение к браку несовершеннолетнего или с использованием оружия агрессора будут наказывать пятилетним сроком лишения свободы. Такой законопроект составило чешское Министерство юстиции.

Причиной ужесточения стал так называемый Стамбульский договор Совета Европы о борьбе с применением насилия к женщинам. В нем и перечислены способы наказания за такое поведение.

В чешском законодательстве и раньше были предусмотрены карательные меры за принуждение к браку, но в нем не были прописаны наказания за подготовку к принуждению. Теперь же наказывать будут и за вынужденные браки на территории Чехии, и за принуждение к браку вне ЧР. Такие же меры уже прописали в своем законодательстве Германия, Австрия и Венгрия.

Можно ожидать, что наказания за принуждение к браку будут грозить в основном иностранцам. В Чехии такие случаи происходят редко. Зато в других странах, например, в Киргизстане, каждую пятую молодую женщину крадут для заключения вынужденного брака (по данным американского университета Дьюка).

По информации ЮНИСЕФ, подобные преступления в отношении молодых девушек чаще всего происходят на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, хотя в местных государствах также предусмотрены за это наказания.

Источник: Tyden.cz

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