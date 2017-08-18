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Стало известно, как ужесточатся наказания для таксистов-нарушителей в Чехии

Стало известно, как ужесточатся наказания для таксистов-нарушителей в Чехии

artyommm 189 0
Сенат одобрил поправку к закону о дорожном транспорте, касающуюся мер наказания непорядочных таксистов.
Фото: Vlada Marsheva, 420on.cz
Стало известно, как ужесточатся наказания для таксистов-нарушителей в Чехии

Сенат Чехии принял поправку к закону о дорожном транспорте, которая ужесточит наказания для таксистов и предоставит больше прав инспекторам и городским властям при постановке условий для работы такси. 

Водителей такси можно будет лишать лицензии за первое серьезное нарушение, например, завышенную стоимость поездки или неиспользование таксометра. Проверки смогут проходить на иностранном языке, будет разрешено вести аудио- и видеозапись без предупреждения таксиста.

Водители, у которых нет лицензии или которые нелегально работают на определенные службы, будут наказаны штрафом до 100 000 крон. Отнимать лицензию будут у водителей, которые за последние три года уже были уличены в завышении стоимости поездки или других нарушениях.

Что касается условий работы таксистов, то их смогут выдвигать городские власти. Речь идет, например, об обязательном прохождении экзамена на знание дорог в городе или умение обслуживать таксометр. Могут быть также введены особенные требования к транспортным средствам, связанные с их габаритами или эмиссией выхлопных газов. 

Поправка также привлекла к себе внимание Парламента в связи с предложениями, связанными с альтернативными сервисами такси в рамках экономики совместного потребления типа Uber. Тем не менее, ни одно из предложений в этой сфере принято не было.

Напомним, такси и обменные пункты – главные ловушки, которые поджидают иностранных туристов в Чехии. В ближайшем будущем Нацбанк и Минфин Чехии положат конец обману иностранцев в обменных пунктах.

Источник: aktualne.cz 

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такси законы Uber
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