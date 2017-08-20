Главные новости Чехии за неделю 14-20 августа 2017

Поддельная одежда, парк уродливых скульптур, магистрали без билбордов, новый вид оплачиваемого отпуска, удивительная чешская экономика, дорогое жилье, рейтинг городов мира и принуждение к браку – о чем писали СМИ Чехии в течение недели.

Пражские таможенники спасли покупателей дорогих брендов от подделок

Таможенная служба пражского аэропорта конфисковала крупную партию контрафактной одежды элитных брендов, которую переправляли из Китая и Турции в Европу. Поддельные вещи должны были поступить не только на чешский рынок, но и в другие страны ЕС. Конфисковано было более 700 вещей, среди них нижнее белье, платки, сумки, кошельки и другие изделия, которые предполагалось продать под видом подлинных Dior, Burberry, Hermès, Dolce & Gabbana, Prada и Calvin Klein.

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В Праге могут создать парк некрасивых скульптур

Мэр столицы Адриана Крначова хочет очистить туристический центр Праги от старых скульптур, которые делают город некрасивым. Крначова планирует убрать устаревшее «некачественное искусство», чтобы освободить место для современных произведений. Экспонаты предлагается свезти на окраину, где под эти цели может быть создан парк.

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Автодороги Чехии освободят от билбордов

С 1 сентября водители будут меньше отвлекаться на рекламу на щитах у дороги. Убрать планируется 3 000 билбордов, которые находятся на расстоянии до 250 метров вблизи основных магистралей страны.

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В Чехии вводят новый вид оплачиваемого отпуска

Чешский Сенат одобрил предложение ввести оплачиваемый отпуск до 90 дней, который сотрудники смогут брать для ухода за больным родственником. За этот период работник будет получать 60% зарплаты.

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Экономика Чехии удивила аналитиков

Рост ВВП республики составил 4,5%, и это намного больше, чем ожидали эксперты. Произошло это благодаря высокому внутреннему спросу на товары и услуги, а также активной инвестиционной деятельности компаний.

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В Праге откроется новый дворец с садом на крыше

Роскошный многофункциональный комплекс на Народни-Тршиде открывается в сентябре. Здесь будут работать рестораны, магазины, офисы, а еще – зеленые террасы с видом на Пражский Град. Изначально планировалось строить дорогой отель, но после смены владельца было решено реализовать более полезный для общественной жизни проект.

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В Чехии дорожает жилье

Купить собственную квартиру в Праге с каждым годом все тяжелее. Чтобы обзавестись собственным жильем в столице, среднестатистической семье пришлось бы трудиться 6,5 года и ничего не тратить.

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Где лучше всего жить?

Стали известны результаты ежегодного рейтинга Economist Intelligence Unit (Великобритания). Самый лучший город для жизни – австралийский Мельбурн. Прага заняла 59-е место из 140 возможных.

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Земан – снова в президенты

Действующий глава Чехии Милош Земан собрал подписи, чтобы баллотироваться на пост президента.

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Из Праги в Филадельфию прямым рейсом

Авиакомпания American Airlines анонсировала регулярный прямой рейс между Прагой и Филадельфией. Полеты начнутся с мая следующего года.

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За принуждение к браку в Чехии накажут

Министерство юстиции ЧР составило новый законопроект, который предусматривает тюремное или денежное наказание для людей, принуждающих кого-либо вступать с ними в брак. В Чехии и раньше наказывали за принуждение к браку, но теперь наказуемой станет даже подготовка к этому. Нововведение направлено в первую очередь на иностранцев.

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В Чехии серьезно взялись за таксистов-нарушителей

Непорядочные таксисты давно портят имидж Праги, и в скором времени хотя бы за одно крупное нарушение у них будут отбирать лицензию. Поводом может послужить завышение стоимости услуги или езда без включенного таксометра.

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