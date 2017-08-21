В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года

В Чехии отметят 49-ю годовщину оккупации Чехословакии 1968 года войсками Варшавского договора. В Праге и других городах республики пройдет ряд мероприятий, связанных с протестами против коммунизма.
В понедельник, 21 августа, платформа Bez komunistů.cz напомнит об оккупации возле памятника святому Вацлаву. В 11:45 здесь прозвучат имена людей, которые погибли из-за вторжения 1968 года, а также во время первой годовщины тех событий в августе 1969 года.
Протестующие поочередно объявят голодовку в знак памяти о жертвах. Участие в акции примут известные личности и родственники погибших 21 августа. В полдень на Вацлавской площади состоится хеппенинг.
Акция памяти также пройдет возле здания Чешского радио, где в августе 1968 года погибло несколько безоружных демонстрантов.
Před 49 lety probudila Čechoslováky noční můra. pic.twitter.com/tTepbDO6Uk— ČT24 (@CT24zive) 20 августа 2017 г.