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В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года

В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года

artyommm 486 0
В Праге акции памяти пройдут на Вацлавской площади и возле здания Чешского радио.
Фото: The Central Intelligence Agency, http://www.flickr.com/photos/ciagov/8113976317/, источник http://bit.ly/2uXx1Fe
В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года

В Чехии отметят 49-ю годовщину оккупации Чехословакии 1968 года войсками Варшавского договора. В Праге и других городах республики пройдет ряд мероприятий, связанных с протестами против коммунизма. 

В понедельник, 21 августа, платформа Bez komunistů.cz напомнит об оккупации возле памятника святому Вацлаву. В 11:45 здесь прозвучат имена людей, которые погибли из-за вторжения 1968 года, а также во время первой годовщины тех событий в августе 1969 года. 

Протестующие поочередно объявят голодовку в знак памяти о жертвах. Участие в акции примут известные личности и родственники погибших 21 августа. В полдень на Вацлавской площади состоится хеппенинг. 

Акция памяти также пройдет возле здания Чешского радио, где в августе 1968 года погибло несколько безоружных демонстрантов. 

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Темы
1968 год Прага
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