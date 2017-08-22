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В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове

В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове

artyommm 115 0
Следующий этап работ связан с продлением магистрали до Яромнержа, а оттуда – до границы с Польшей.
Фото: Filip Jirsák, https://en.wikipedia.org/wiki/cs:Soubor:D%C3%A1lnice_D11.jpg, лиц. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове

Участок 3,7 км от Осичек до Градец-Кралове после долгих лет откладывания дорожно-строительных работ наконец открылся. Ранее автомобили должны были съезжать с магистрали на перекресток возле Опатовице или пользоваться временным съездом возле Либушан. Завершение строительных работ позволит вздохнуть с облегчением жителям Нове-Место возле Хлумец-над-Цидлиноу, так как фуры перестанут пользоваться транзитной дорогой Наход-Прага, проходящей через их населенный пункт.

Автомобилисты смогут попасть в Градец-Кралове из Праги по магистрали D11, больше никуда не съезжая. Правда, еще до Рождества будут вестись работы на месте временного съезда возле Либушан, и движение будет ограничено.

Строительство магистрали D11 от Праги завершилось в 2006 году, но дорога не дошла непосредственно до конечного пункта назначения – Градец-Кралове. Необходимо было выкупить участки земли у фермера Людмилы Гавранковой и закончить переговоры со строительной компанией. Поэтому долгое время пользоваться 1,3 км построенной дороги было невозможно. Строительство еще 2,4 км началось в 2014 году. В целом на завершающий этап потребовалось 882 млн крон.

В дальнейшем магистраль D11 от Градец-Кралове должна продлиться до Яромнержа, а оттуда – к границе с Польшей, в Краловец-у-Трутнова. Там она должна будет перейти в польскую трассу S3, которая уже строится. Оставшийся участок дороги до Яромнержа должны начать строить до конца текущего года. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
дороги Автомобили Градец Кралове
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