За кражу часов в Чехии иностранцев осудили на 8 лет тюрьмы

В прошлом году несколько иностранцев из стран бывшего СССР украли в магазине в центре Праги дорогостоящие часы. Участникам преступления дали от 3 до 8 лет тюрьмы.

Шестеро иностранцев украли в прошлом году часы стоимостью более 13 млн крон из магазина в центре Праги. В суде участникам преступления дали наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет тюрьмы с последующей депортацией из Чехии. Также мужчин обязали возместить ущерб магазину. Приговор принял без замечаний только один из обвиняемых, остальные могут подать апелляцию.

Полиция сообщила, что за грабежом стояла группировка «Выборг», которая специализируется на ограблениях ювелирных магазинов. Группировку обвиняют и в нападение на ювелирный бутик на Парижской улице в 2014 году.

Магазин на улице Широкой банда ограбила днем, 23 февраля 2016 года. Согласно приговору, преступление совершали трое мужчин: Мариан Карловас, Юрий Пучков и Андрей Истратов. Мужчины напали на сотрудников магазина: одному из них травмировали глаз, другой получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Грабители украли 29 наручных часов и ушли пешком. Еще трое обвиняемых – Алексей Ложечников, Виталий Комаровский и Петр Одиноков – помогали им спланировать преступление, приехать на место и увезти украденное.

Все преступники происходят из стран бывшего СССР и располагают российским или немецким гражданством. Двое из них находятся в уголовном розыске в России.

Источник: ČTK