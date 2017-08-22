Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов

У желающих поступить в чешский университет в этом году еще есть шансы. Частные и государственные университеты открыли дополнительный прием, но нужно поспешить.

Все, кто не успел подать заявление на поступление в чешский университет, могут получить еще один шанс попасть в некоторые учебные заведения. Чаще всего заявления от абитуриентов в августе и сентябре принимают частные университеты. Однако на данный момент можно поступить и в некоторые государственные ВУЗы.

Логика, информатика, физиотерапия на английском языке или менеджмент. Это всего несколько специальностей, среди которых могут выбирать абитуриенты. Чтобы подать заявление на некоторые из них, остаются последние дни. Например, до 28-го августа принимает заявления на поступление Философский факультет Карлова университета в Праге.

«Мы принимаем заявления еще на 11 бакалаврских специальностей и 16 магистерских программ. Некоторые из них комбинируют в себе две специальности. На такие программы нужно подать хотя бы два заявления», – рассказал заведующий приемного отделения Философского факультета Карлова университета Даниэл Соукуп.

По его словам, лучше всего подавать сразу три или четыре заявления.

Философский факультет проведет дополнительные приемные экзамены в сентябре по специальностям, на которые не набрали нужного количества студентов с достаточным проходным баллом. Среди таких специальностей, например, фонетика, индология или история античной цивилизации.

Дополнительные приемные экзамены объявили и три факультета Чешского технического университета (Институт высших исследований имени Масарика, Электротехнический факультет и Факультет ядерной физики).

Также студентов все еще набирают университеты в Либерце, Пардубице или Усти-над-Лабем. Чаще всего абитуриенты нужны на технические специальности.

Лучше поспешить с подачей заявления. Большинство факультетов будут принимать их до конца августа, некоторые частные университеты – до конца сентября.

Источник: Denik.cz