Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 17 °C
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы

Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы

Vladislava M 160 0
Кладоискатель случайно обнаружил несколько гранат и боеприпасов времен Второй мировой войны прямо у туристической дорожки в пражском лесопарке. На место прибыл минер.
Фото: Гранаты времен Второй мировой войны. Policie ČR
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы

Во вторник утром кладоискатель обнаружил возле туристической дорожки в лесопарке «Дяблицки гай» в Праге старинные боевые гранаты времен Второй мировой войны. Проверять находку приехали пиротехники.

Кладоискатель прочесывал парк в надежде найти что-то интересное. Прямо возле туристической дорожки он заметил несколько предметов, по внешнему виду напоминающих гранаты.

Гранаты и боеприпасы, найденные в лесопарке Дяблицки гай. Фото: Policie ČR

Мужчина вызвал на место полицейских и криминалистов, которые привезли с собой и специалиста по пиротехнике. Когда находку осмотрели, то оказалось, что кроме гранат на земле лежали и старинные боеприпасы.

Минер проверил найденные гранаты и боеприпасы и устранил их из парка.

Источник: Policie ČR

Рассказать всем:
Темы
клад парки Прага полиция оружие
Читайте
по теме 
Посетитель чешского заповедника случайно нашел ценный клад
15.04.2017 12:08 Культура
Посетитель чешского заповедника случайно нашел ценный клад
2066 0
Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV
12.01.2017 09:30 Общество
Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV
3303 0
Вознаграждение за находку века в Чехии повысили с 11 000 до 2 млн крон
26.08.2016 15:09 Культура
Вознаграждение за находку века в Чехии повысили с 11 000 до 2 млн крон
3319 0
За утаивание найденного чешского клада несколько человек ожидает не награда, а тюрьма
21.03.2013 05:43 Общество
За утаивание найденного чешского клада несколько человек ожидает не награда, а тюрьма
2142 0
Последние новости:
23
августа
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
23.08.2017 10:17 Политика
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
68 0
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
23.08.2017 10:06 Экономика
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
136 0
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
23.08.2017 09:19 Общество
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
272 0
22
августа
В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма
22.08.2017 16:05 Культура
В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма
229 0
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
22.08.2017 15:43 Культура
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
149 0
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
22.08.2017 15:23 Общество
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
897 0
За кражу часов в Чехии иностранцев осудили на 8 лет тюрьмы
22.08.2017 14:24 Общество
За кражу часов в Чехии иностранцев осудили на 8 лет тюрьмы
622 0
В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове
22.08.2017 12:41 Общество
В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове
418 0
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
22.08.2017 11:23 Экономика
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
301 0
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
22.08.2017 09:24 Экономика
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
855 0


Мобильная версия