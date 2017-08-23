Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы

Во вторник утром кладоискатель обнаружил возле туристической дорожки в лесопарке «Дяблицки гай» в Праге старинные боевые гранаты времен Второй мировой войны. Проверять находку приехали пиротехники.
Кладоискатель прочесывал парк в надежде найти что-то интересное. Прямо возле туристической дорожки он заметил несколько предметов, по внешнему виду напоминающих гранаты.
Гранаты и боеприпасы, найденные в лесопарке Дяблицки гай. Фото: Policie ČR
Мужчина вызвал на место полицейских и криминалистов, которые привезли с собой и специалиста по пиротехнике. Когда находку осмотрели, то оказалось, что кроме гранат на земле лежали и старинные боеприпасы.
Минер проверил найденные гранаты и боеприпасы и устранил их из парка.
Источник: Policie ČR