Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы

Кладоискатель случайно обнаружил несколько гранат и боеприпасов времен Второй мировой войны прямо у туристической дорожки в пражском лесопарке. На место прибыл минер.

Фото: Гранаты времен Второй мировой войны. Policie ČR

Во вторник утром кладоискатель обнаружил возле туристической дорожки в лесопарке «Дяблицки гай» в Праге старинные боевые гранаты времен Второй мировой войны. Проверять находку приехали пиротехники.

Кладоискатель прочесывал парк в надежде найти что-то интересное. Прямо возле туристической дорожки он заметил несколько предметов, по внешнему виду напоминающих гранаты.

Гранаты и боеприпасы, найденные в лесопарке Дяблицки гай. Фото: Policie ČR

Мужчина вызвал на место полицейских и криминалистов, которые привезли с собой и специалиста по пиротехнике. Когда находку осмотрели, то оказалось, что кроме гранат на земле лежали и старинные боеприпасы.

Минер проверил найденные гранаты и боеприпасы и устранил их из парка.

Источник: Policie ČR