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В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства

В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства

artyommm 272 0
В Транспортном предприятии рассказали, на каких станциях в ближайшее время ожидается ремонт.
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства

Сегодня открывается станция метро Jinonice, которая семь месяцев назад закрылась на реконструкцию из-за просачивающейся воды. Ежедневно в час-пик через эту станцию проходят десятки тысяч пассажиров. Никаких масштабных изменений после ремонта они не заметят.

Так же, как и в случае с реконструкцией станции метро Národní třídа, Транспортное предприятие обещало сохранить особенный интерьер Jinonice, созданный в 80-е гг. прошлого века. Петр Долинек, заместитель мэра по вопросам транспорта, поблагодарил местных жителей и студентов Карлова университета за терпение, так как им долгое время приходилось ездить на автобусах.

Напомним, в середине июля закрылся один из перронов станции Muzeum. Закрыт также был вход на станцию Palmovka, где происходила замена эскалатора. Но еще большие неудобства ожидают пассажиров в ноябре: Транспортное предприятие закроет на девять месяцев вход на станцию Náměstí Republiky, и попасть сюда можно будет только со стороны Масарикова вокзала. А вот ремонт станции метро А Skalka, который начнется 28 августа и продлится до 26 февраля 2018 года, не предполагает серьезных ограничений для пассажиров.

Из-за просачивания воды в середине сентября на девять месяцев закроют вход на станцию метро Anděl. На время проведения ремонтных работ вход и выход пассажиров будет возможен только через выход Anděl – Na Knížecí. 

Планируется также ремонт станции Karlově náměstí, но, по словам пресс-атташе Транспортного предприятия Анны Ржегковой, он не начнется раньше, чем завершится ремонт на «Анделе».

Источник: metro.cz

Иллюстрация: автор Aktron, http://bit.ly/2xrEgSG, лиц. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

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метро Транспортное предприятие Праги Прага
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