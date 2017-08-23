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Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей

Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей

artyommm 265 0
The Post Office опубликовал результаты рейтинга европейских городов по доступности культурной жизни. Прага также вошла в десятку лучших направлений для отпуска у британцев.
Фото: Здание государственной оперы в Праге, фото pixabay.com
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей

Почта Великобритании The Post Office каждый год сравнивает цены на «культуру» в 16 городах Европы. Культурная жизнь в Праге оказалась наиболее доступной: за шесть конкретных билетов на мероприятия или в учреждения в сфере культуры посетитель должен заплатить около 2 664 крон. В других городах за подобные билеты придется отдать больше денег.

Таким образом, Прага признана самым дешевым культурным направлением во всей Европе. По сравнению с результатами рейтинга прошлого года цены в чешской столице, по мнению британцев, снизились почти на 26%. И этот результат удивляет на фоне падающего круса фунта стерлингов. 

Провести время культурно за относительно небольшие деньги можно не только в Праге, но и в Варшаве, Будапеште и Москве. Туристы из Великобритании больше всего любят путешествовать по европейским городам, и самый важный фактор при выборе направление – наличие культурных достопримечательностей. По словам директора секции путешествий Эндрю Брауна, разные города за одни и те же цены предлагают совершенно разное культурное времяпрепровождение.

При составлении рейтинга учитывалась стоимость билетов в оперу, на балет, концерт классической музыки, в музей, в художественную галерею и объект, входящий в группу достопримечательностей. 

ТОП-5 городов Европы с самыми дешевыми билетами на культурные мероприятия и входом в учреждения культуры

1. Прага – 2 664 кроны
2. Варшава – 2 675 крон
3. Будапешт – 3 177 крон
4. Москва – 3 570 крон
5. Стокгольм – 3 328 крон

Лучшие направления для отпуска

Прага показала хороший результат и в другом рейтинге The Post Office, который оценивал лучшие направления для отпуска. В сравнении участвовало 44 региона и города со всего мира. В первую десятку попали девять европейских городов, среди них и Прага. 

Лучшим отпускным направлением был признан португальский регион Алгарви, за ним следует Солнечный берег в Болгарии, испанский регион Коста-дель-Соль и город-курорт Мармарис в Турции. Пятое место заняла столица Чехии. В ТОП-10 также были включены Пафос (Кипр), Будапешт, Токио и греческий Корфу.

При составлении рейтинга учитывались восемь параметров, включая стоимость ужина с вином, напитков, крема для загара и средств защиты от насекомых.

Источник: aktualne.cz

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Прага рейтинг культура Великобритания
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