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Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят

Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят

Vladislava M 157 0
26 августа в пражском зоопарке пройдут торжественные крестины гепардят с участием заместителя мэра города и министра иностранных дел. Посетители впервые увидят детенышей гепарда, родившихся в мае.
Фото: Petr Hamerník, Пражский зоопарк
Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят

В субботу, 26-го августа 2017 года, с 13:00 в пражском зоопарке (возле павильона хищников и змей) будут проходить крестины пятерых гепардят. Детеныши гепарда родились в середине мая, но их пока не показывали посетителям.

Мероприятие будет проходить при участии заместителя мэра Праги Петра Долинека и министра иностранных дел Любомира Заоралека. Крестным отцом гепардят станет спринтер Павел Маслак. В связи с этим событием детеныши вместе с матерью Саванной перейдут на открытый загон для гепардов, а посетители получат первую возможность их увидеть.

Всех желающих посетить крестины просят зарегистрироваться до 10:00 пятницы, 25-го августа, по электронной почте: steffelova@zoopraha.cz.    

Кроме того, в зоопарке Праги можно будет увидеть детеныша морского льва, который родился 26-го мая. Уже с прошедшего понедельника он появляется в бассейне в определенные часы. Детеныш заменил морского льва Мамута, который в ближайшие дни уезжает из Праги в свой новый дом в Германии.

Эти летом пражский зоопарк уже встретил своего юбилейного, миллионного посетителя, которым стал господин Милан Рыбка из Праги 9. Он пришел в зоопарк с женой Валентиной и внуками. Мужчина был очень удивлен и рад своей удаче, так как до этого он ничего в жизни не выигрывал. Зоопарк вручил ему подарки от себя и партнеров, а также билет на ночную экскурсию и годовой абонемент на посещение зоопарка для всей семьи.

Семью господина Рыбки поздравляет маркетолог зоопарка Вит Кахле. Фото: Michaela Kahle, Zoo Praha.

«Мы рады, что популярность нашего зоопарка растет. Только в прошлом году мы приветствовали миллионного посетителя на пару дней раньше, чем в этом. Это говорит об отличной посещаемости. Приход миллионного посетителя для нас всегда маленький праздник и оценка труда всех наших сотрудников», – прокомментировал директор зоопарка Мирослав Бобек.

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