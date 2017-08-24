Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка

Министерство образования не может найти новую языковую школу, которая проводила бы бесплатные курсы чешского языка для беженцев. Открыт новый тендер на 25 млн крон.

Иностранцы, которые получают в Чехии убежище, имеют право на 400 часов изучения чешского языка бесплатно. Но Министерство образования без объявления причин закончило сотрудничество с агентством, которое организовывало обучение. Замену пока найти не удалось, в предыдущем тендере никто не зарегистрировался, хотя школе и предлагали 1,5 млн крон.

«Теперь мы интегрируем иностранцев без чешского языка», – критикует ситуацию директор Консультационного центра по интеграции Моника Корабова.

Министерство образования подтвердило, что сотрудничество с языковым агентством Parole, которое выбрали в тендере в мае прошлого года, закончено. Причину и дату расторжения договора представители министерства объяснять не стали.

Владелец агентства Владимир Витвар также отказался комментировать ситуацию. По информации портала iDNES.cz, в прошлом году Витвар выдвигал свою кандидатуру от организации Úsvit, которая известна своей направленностью против иммигрантов.

По словам сотрудницы центра по интеграции иностранцев Марии Корабовой, агентство не исполняло условия договора. Например, в Краловоградецком крае иностранцам не обеспечили языковые курсы, школа даже не вела с беженцами коммуникацию. У нее не было ни преподавателей, ни помещений для проведения занятий.

«У нас есть государственная интеграционная программа, но мы не можем предложить людям бесплатные языковые курсы. Как вы хотите кого-то интегрировать, если он не знает язык страны, в которой получил убежище? Это бессмыслица», – добавила Корабова.

Министерство собирается открыть новый тендер на поиск языковой школы, которая могла бы проводить курсы для иностранцев в 2017 году. Пока обучать иностранцев помогает семеро преподавателей Управления лагерей для беженцев, которое подчиняется Министерству внутренних дел.

До 21-го сентября проходит еще один тендер по поиску языковой школы, которая будет проводить курсы чешского языка для беженцев в 2018-2020 годах. На этот заказ выделено почти 25 млн крон.