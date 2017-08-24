Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка

Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка

Vladislava M 217 0
Министерство образования не может найти новую языковую школу, которая проводила бы бесплатные курсы чешского языка для беженцев. Открыт новый тендер на 25 млн крон.
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка

Иностранцы, которые получают в Чехии убежище, имеют право на 400 часов изучения чешского языка бесплатно. Но Министерство образования без объявления причин закончило сотрудничество с агентством, которое организовывало обучение. Замену пока найти не удалось, в предыдущем тендере никто не зарегистрировался, хотя школе и предлагали 1,5 млн крон.

«Теперь мы интегрируем иностранцев без чешского языка», – критикует ситуацию директор Консультационного центра по интеграции Моника Корабова.

Министерство образования подтвердило, что сотрудничество с языковым агентством Parole, которое выбрали в тендере в мае прошлого года, закончено. Причину и дату расторжения договора представители министерства объяснять не стали.

Владелец агентства Владимир Витвар также отказался комментировать ситуацию. По информации портала iDNES.cz, в прошлом году Витвар выдвигал свою кандидатуру от организации Úsvit, которая известна своей направленностью против иммигрантов.

По словам сотрудницы центра по интеграции иностранцев Марии Корабовой, агентство не исполняло условия договора. Например, в Краловоградецком крае иностранцам не обеспечили языковые курсы, школа даже не вела с беженцами коммуникацию. У нее не было ни преподавателей, ни помещений для проведения занятий.

«У нас есть государственная интеграционная программа, но мы не можем предложить людям бесплатные языковые курсы. Как вы хотите кого-то интегрировать, если он не знает язык страны, в которой получил убежище? Это бессмыслица», – добавила Корабова.

Министерство собирается открыть новый тендер на поиск языковой школы, которая могла бы проводить курсы для иностранцев в 2017 году. Пока обучать иностранцев помогает семеро преподавателей Управления лагерей для беженцев, которое подчиняется Министерству внутренних дел.

До 21-го сентября проходит еще один тендер по поиску языковой школы, которая будет проводить курсы чешского языка для беженцев в 2018-2020 годах. На этот заказ выделено почти 25 млн крон.

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия иностранцы беженцы образование чешский язык
Читайте
по теме 
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
24.08.2017 11:17 Общество
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
82 0
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»
24.08.2017 11:05 Общество
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»
110 0
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
23.08.2017 10:17 Политика
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
719 0
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
22.08.2017 15:43 Культура
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
194 0
Последние новости:
24
августа
Под центром Праги проведут железнодорожные тоннели
24.08.2017 12:17 Общество
Под центром Праги проведут железнодорожные тоннели
40 0
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
24.08.2017 11:17 Общество
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
82 0
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»
24.08.2017 11:05 Общество
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»
110 0
В чешские магазины попали яйца с сальмонеллой
24.08.2017 10:04 Общество
В чешские магазины попали яйца с сальмонеллой
195 0
23
августа
Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят
23.08.2017 12:00 Общество
Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят
285 0
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
23.08.2017 11:54 Общество
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
461 0
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
23.08.2017 10:17 Политика
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
719 0
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
23.08.2017 10:06 Экономика
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
1087 0
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
23.08.2017 09:19 Общество
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
1133 0
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
23.08.2017 09:03 Общество
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
452 0


Мобильная версия