В чешские магазины попали яйца с сальмонеллой

Десятки тысяч кур в Моравии ожидает истребление.

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Чешские ветеринары обнаружили бактерии сальмонеллы у кур несушек на птичьей ферме в Погоржелице в районе Брно. Теперь домашних птиц, которые принадлежат компании AG Maiwald, придется истребить.

Бактерии были выявлены в трех малых залах из четырех. В четвертом, где содержат 69 000 несушек, заражение не было подтверждено. Об этом сообщил пресс-атташе Государственного ветеринарного управления Петр Ворличек. Владелец компании рассказал, что сальмонелла была выявлена в птичьем помете. Торговая сеть Lidl сейчас экстренно убирает из продажи яйца, закупленные у этого производителя.

Ветеринары посетили ферму в среду и дали сотрудникам рекомендации, как защитить себя от заражения. По словам Ворличека, птиц должны будут истребить до пятницы. Речь идет о крупной партии. Напомним, весной из-за птичьего гриппа по всей стране пришлось ликвидировать около 98 000 птиц. Зараженные яйца будут уничтожать на санитарном предприятии «Манковице». Они уже были изъяты с рынка.

Бактерия сальмонелла вызывает диарею. Уничтожить ее можно при достаточной тепловой обработке продуктов. В организм она попадает преимущественно через продукты и немытые руки. Для здоровых людей заболевание обычно не представляет угрозы. Бактерия может быть опасна для пожилых и больных людей, а также маленьких детей, которым сложнее справляться с обезвоживанием организма.

Магазины Lidl изымают из продажи яйца с минимальным сроком годности 11 сентября или раньше. Меры безопасности касаются магазинов сети на территории Моравии, Силезии, а также на отдельных территориях на востоке, юге и в центре Чехии.

Покупатели, купившие яйца в этих магазинах, могут вернуть их в любую сетевую точку продаж. Им будут возвращены деньги даже без предъявления чека. «На остальные яйца, включая поставки от AG Maiwald, мера безопасности не распространяется», – подчеркнула пресс-атташе сети Зузана Гола.

Бактерию сальмонеллы в этом году обнаружили в мясе курицы из Польши и Бразилии. В прошлом году из продажи было изъято 3,5 млн яиц из Польши. С каждым годом количество случаев заражения сальмонеллой в Чехии сокращается. Ежегодно государство тратит сотни миллионов крон на предотвращение распространения бактерии.

Источник: e15.cz