Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»

Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»

Vladislava M 110 0
Эксперты по безопасности считают, что в чешских городах слишком много неохраняемых мест, которые могут стать целью террористов. Речь идет о людных площадях, улицах, неогороженных трамвайных и автобусных остановках.
Фото: pixabay.com
Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»

Эксперты убеждены, что рано или поздно террористы будут готовиться совершить и в Чехии нападения, подобные терактам в Барселоне и Берлине. С учетом количества неохраняемых и загруженных туристами мест в Праге, Брно и других чешских городах, сделать это будет несложно.

В качестве примера приводят брненскую Площадь Свободы. По мнению аналитика Лукаша Дычки из Университета обороны, это место никем не охраняется: по нему может проехать любой желающий. При этом практически каждый день на площади высокая концентрация иностранцев, включая и многочисленных испанцев, которые учатся в Брно.

Эксперт против того, чтобы вызывать лишнюю панику, но считает, что меры безопасности в Чехии нужно укрепить.

«Делать вид, что теракты будут постоянно обходить Чехию, просто неприемлемо. Мы должны подумать о защите туристических и людных мест», – говорит Дычка.

С ним согласен и бывший руководитель военной разведки Франтишек Штепанек. По его мнению, после недавнего теракта в Барселоне настало время серьезно отнестись к участившимся наездам на людей.

«Мы свидетели распространяющегося жестокого феномена, с которым нужно эффективно бороться. Например, в виде постоянных или временных ограждений, чтобы в людей не смогли просто так въезжать транзитные автомобили или грузовики. Иначе трагедии будут повторяться» , – говорит Штепанек.

Эксперт подчеркивает, что в ряде городов Чехии и Европы популярные туристические пешеходные зоны не охраняются и в результате становятся самыми привлекательными целями для террористов.

«Только посмотрите на Прагу. Пешеходная зона в ее центре совсем не охраняется, как и Вацлавская площадь. О Староместской площади или переполненном туристами Карловом мосту я уже молчу. К чему тогда переговоры государственного Совета безопасности, который обычно собирается только тогда, когда что-то уже произойдет?», – спрашивает Штепанек, который преподает эту проблематику в Дипломатической академии в Праге.

Аналогично критикует чешское правительство и один из главных экспертов по безопасности Томаш Пояр из института Cevro. По его словам, пражская мэрия уже несколько лет ведет дебаты о том, устанавливать охранные ограждения на Маиселовой улице или нет. По его мнению, именно эта улица может стать идеальной  целью террористов.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что чешское правительство недооценивает угрозу наезда грузовиков на людей, а городская полиция недостаточно подготовлена к тому, чтобы быстро отреагировать на возможный теракт.

Источник: Aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
терроризм Чехия Туризм
Читайте
по теме 
МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне
18.08.2017 09:49 Общество
МВД сообщило о ситуации с безопасностью в Чехии в связи с терактом в Барселоне
1380 0
Раненная террористом в Египте чешка умрет
26.07.2017 17:00 Общество
Раненная террористом в Египте чешка умрет
1931 0
Чешский студент призывал однокурсников поддерживать исламских террористов
04.07.2017 09:25 Общество
Чешский студент призывал однокурсников поддерживать исламских террористов
1005 0
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
20.06.2017 11:13 Общество
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
2063 0
Последние новости:
24
августа
Под центром Праги проведут железнодорожные тоннели
24.08.2017 12:17 Общество
Под центром Праги проведут железнодорожные тоннели
40 0
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
24.08.2017 11:17 Общество
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
82 0
В чешские магазины попали яйца с сальмонеллой
24.08.2017 10:04 Общество
В чешские магазины попали яйца с сальмонеллой
195 0
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка
24.08.2017 10:01 Общество
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка
217 0
23
августа
Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят
23.08.2017 12:00 Общество
Пражский зоопарк впервые покажет пятерых гепардят
285 0
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
23.08.2017 11:54 Общество
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
461 0
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
23.08.2017 10:17 Политика
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии
719 0
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
23.08.2017 10:06 Экономика
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
1087 0
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
23.08.2017 09:19 Общество
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
1133 0
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
23.08.2017 09:03 Общество
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
452 0


Мобильная версия