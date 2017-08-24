Эксперты по безопасности: «Рано или поздно теракты дойдут и до Чехии»

Эксперты по безопасности считают, что в чешских городах слишком много неохраняемых мест, которые могут стать целью террористов. Речь идет о людных площадях, улицах, неогороженных трамвайных и автобусных остановках.

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Эксперты убеждены, что рано или поздно террористы будут готовиться совершить и в Чехии нападения, подобные терактам в Барселоне и Берлине. С учетом количества неохраняемых и загруженных туристами мест в Праге, Брно и других чешских городах, сделать это будет несложно.

В качестве примера приводят брненскую Площадь Свободы. По мнению аналитика Лукаша Дычки из Университета обороны, это место никем не охраняется: по нему может проехать любой желающий. При этом практически каждый день на площади высокая концентрация иностранцев, включая и многочисленных испанцев, которые учатся в Брно.

Эксперт против того, чтобы вызывать лишнюю панику, но считает, что меры безопасности в Чехии нужно укрепить.

«Делать вид, что теракты будут постоянно обходить Чехию, просто неприемлемо. Мы должны подумать о защите туристических и людных мест», – говорит Дычка.

С ним согласен и бывший руководитель военной разведки Франтишек Штепанек. По его мнению, после недавнего теракта в Барселоне настало время серьезно отнестись к участившимся наездам на людей.

«Мы свидетели распространяющегося жестокого феномена, с которым нужно эффективно бороться. Например, в виде постоянных или временных ограждений, чтобы в людей не смогли просто так въезжать транзитные автомобили или грузовики. Иначе трагедии будут повторяться» , – говорит Штепанек.

Эксперт подчеркивает, что в ряде городов Чехии и Европы популярные туристические пешеходные зоны не охраняются и в результате становятся самыми привлекательными целями для террористов.

«Только посмотрите на Прагу. Пешеходная зона в ее центре совсем не охраняется, как и Вацлавская площадь. О Староместской площади или переполненном туристами Карловом мосту я уже молчу. К чему тогда переговоры государственного Совета безопасности, который обычно собирается только тогда, когда что-то уже произойдет?», – спрашивает Штепанек, который преподает эту проблематику в Дипломатической академии в Праге.

Аналогично критикует чешское правительство и один из главных экспертов по безопасности Томаш Пояр из института Cevro. По его словам, пражская мэрия уже несколько лет ведет дебаты о том, устанавливать охранные ограждения на Маиселовой улице или нет. По его мнению, именно эта улица может стать идеальной целью террористов.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что чешское правительство недооценивает угрозу наезда грузовиков на людей, а городская полиция недостаточно подготовлена к тому, чтобы быстро отреагировать на возможный теракт.

Источник: Aktualne.cz