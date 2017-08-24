Под центром Праги проведут железнодорожные тоннели

В Праге планируют разделить пути пригородных поездов и железнодорожных составов дальнего следования с помощью новой системы тоннелей.

Фото: http://prahaeu.tumblr.com/

В центре Праги появится новая система тоннелей, которая разделит пути пригородных поездов и составов дальних направлений. Цель проекта – сделать так, чтобы пригородные поезда проезжали через центр, а не останавливались в нем. Новые дороги включат в территориальный план Праги. Предложение городского совета будут рассматривать в сентябре, – пишет официальный сайт чешской столицы.

Проект предполагает строительство двух тоннелей, оба будут начинаться на Флоренце, а затем переходить в маршруты от виадука Негрелли, а также от Балабенки, рядом с будущей остановкой «Карлин». Маршрут хотят продлить до станции «Опера», между Главным вокзалом и Музеем. Станция «Опера» позволит пересаживаться на другие поезда на Главном вокзале, на ветки метро А, С или выходить на Вацлавскую площадь и ее окрестности.

Один из тоннелей будет вести через остановку Karlovo náměstí до Смиховского вокзала, где он объединится с железнодорожной веткой от Радотина. Другой тоннель будет проходить через остановку Náměstí Bratří Synků, за которой он будет следовать к остановке Praha-Eden ветки от Гостиваржа.

Новое железнодорожное сообщение должно разделить пути пригородных поездов от составов дальнего следования, включая высокоскоростные, и таким образом снизить нагрузку на Главный вокзал, а также решить проблему с вместимостью маршрута Смихов – Главный вокзал. Проект был разработан еще в 2007 году, и теперь под него нужно изменить территориальный план, что позволит начать строительство. Спрос на поездки по Праге на поезде растет с каждым годом все больше.

Источник: echo24.cz