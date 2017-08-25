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Видео от водителя: Как люди в Праге рискуют попасть под трамвай

Видео от водителя: Как люди в Праге рискуют попасть под трамвай

artyommm 1056 0
Пражский водитель смонтировала ролик, чтобы показать, как не нужно себя вести на дороге, когда приближается трамвай.
Видео от водителя: Как люди в Праге рискуют попасть под трамвай

Водитель трамвая в Праге на базе собственных материалов, отснятых за последние недели, смонтировала необычный видеоролик. В нем она показала, как часто пешеходы и автомобилисты подвергают свою жизнь и здоровье опасности, не уступая дорогу трамваю. 

Если бы водители этого общественного транспорта не были так внимательны, в Праге было бы намного больше несчастных случаев и аварий, чем сейчас. Очень часто пешеходы не смотрят по сторонам, когда переходят дорогу, а затем отскакивают в сторону перед тормозящим трамваев.

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