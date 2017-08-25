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Неудачный розыгрыш в Праге: Друзей жениха приняли за террористов

Неудачный розыгрыш в Праге: Друзей жениха приняли за террористов

Vladislava M 491 0
Друзья жениха решили устроить ему незабываемый мальчишник. Они надели маски и взяли пистолеты, чтобы разыграть похищение. Случайные прохожие испугались и вызвали полицию.
Фото: иллюстрация, pixabay.com
Неудачный розыгрыш в Праге: Друзей жениха приняли за террористов

Мальчишник с горячим сценарием закончился, так и не начавшись. Друзья жениха собирались инсценировать его похищение. Они приехали к его дому на машине, надели балаклавы, взяли пистолеты и проговаривали свои роли. Готовясь к розыгрышу, друзья сидели в припаркованном автомобиле на углу улиц Островского и Ковака в пражском районе Радотин. В это время мимо них проходил ничего не подозревающий гражданин. Он испугался и сразу вызвал полицию.

Полицейские прибыли на место через несколько минут. На удивленных «бандитов» они направили настоящее огнестрельное оружие и потребовали выйти из машины. К счастью, в ситуации удалось разобраться без трагических последствий. Однако, по словам пресс-секретаря полиции Томаша Гулана, в сегодняшнее время от таких шуток все-таки лучше воздержаться.

«Мы все должны осознать, что такое безответственное поведение может привести даже к фатальным последствиям. Если бы розыгрыш проводили в более людном месте, то ситуация могла бы вызвать панику в толпе», – объяснил пресс-секретарь.

Также Гулан похвалил пражан за внимательное отношение к происходящему вокруг.

«Вместе с тем эта ситуация однозначно показывает, как важно быть внимательным и неравнодушным к своему окружению. Благодаря внимательности прохожего полиция узнала об инциденте в самом начале и смогла предотвратить возможные нежелательные последствия», – добавил Гулан.

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Темы
полиция Розыгрыши и конкурсы Прага
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