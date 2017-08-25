Первый в Чехии хлебный сомелье объяснил, какой хлеб покупать

В Чехии появился первый хлебный сомелье, который дает оценку хлебопекарной продукции и советует, какие изделия покупать.

По информации GfK, хлеб в Чехии покупает 96% домохозяйств, в среднем – пять раз в месяц. Союз хлебопекарен и кондитеров в сотрудничестве с торговой сетью Tesco, которая уже 8 лет продает хлеб, победивший в конкурсе «Хлеб года», решили выбрать первого хлебного сомелье в Чехии. Он оценивает внешние и вкусовые качества хлеба и может объяснить, чем хороший хлеб отличается от плохого.

Первым хлебным сомелье в Чехии стал специалист по выпечке хлеба Ярослав Альбрехт, признанный лучшим экспертом в хлебопекарной отрасли. Альбрехт окончил Факультет продовольственных и биохимических технологий, а затем работал в Исследовательском институте мельничной и хлебопекарной промышленности и в Пражских хлебопекарнях и мельницах. В 90-е гг. он стал директором Гостиваржской хлебопекарни в Праге и изобрел Гостиваржский каравай.

Как говорит эксперт, понять, какой хлеб в магазине хороший, а какой – нет, сложно. Но если хлеб не нравится по внешнему виду (форме или цвету), то брать его точно не стоит. Понять, что хлеб качественный и что его можно будет хранить целую неделю, возможно только во время нарезки.

Мякиш должен быть эластичный и относительно пористый. После нажатия он должен принимать прежнюю форму. Если этого не происходит, значит, хлеб недопекли и скоро он начнет плесневеть или крошиться.

Также хлеб должен хорошо пахнуть, корочка не должна быть горькой. Идеальный цвет хлеба – коричневый, на поверхности не должно быть трещин. «Резать хлеб нужно острым ножом, не надавливая на него», – советует хлебный сомелье. Он крайне не рекомендует хранить хлеб в холодильнике, так как при температуре от 0 до 10 градусов Цельсия в хлебе происходят физико-химические процессы, из-за которых продукт быстро твердеет.

А вот мороз не испортит хлеб. При температуре -18 градусов и ниже герметично упакованный хлеб можно хранить несколько недель или даже месяц. Перед употреблением замороженный продукт нужно разморозить при комнатной температуре, не стоит пытаться ускорить процесс с помощью микроволновки.

Источник: aktualne.cz