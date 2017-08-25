В Чехии появится доставка еды от McDonald’s

Сеть фастфудов McDonald’s в Чехии готовится запустить сервис по доставке еды и открыть новые рестораны.

Компания McDonald’s планирует открыть в этом году два новых ресторана в Чехии. В следующем году должно открыться еще пять ресторанов. Также сеть собирается запустить в чешских городах доставку еды в сотрудничестве с приложением UberEATS. Это должно произойти уже в следующем году.

На данный момент в Чехии работает 95 ресторанов McDonald’s. Большинством из них управляют чешские владельцы франшиз.

«Мы хотим открыть новые рестораны в крупных городах: таких, как Прага, Брно и Острава. Но нас интересуют и маленькие города с большим потенциалом», – заявил директор компании в Чехии и Словакии Томаш Рогач. Конкретные города, где должны появиться новые рестораны, он не назвал.

Генеральным партнером сети McDonald’s по доставке стала компания Uber и ее сервис доставки еды UberEATS.

«В Чехии этот сервис пока не работает. Но мы делаем все для того, чтобы развивать доставку еды и здесь. Это произойдет в городах, где начнет работать UberEATS. Предполагаем, что доставка заработает уже в следующем году», – поделился планами директор.

Кроме того, компания продолжает внедрять в своих ресторанах новый концепт. Весь процесс обновлений должен завершиться в начале 2018 года. Например, McDonald’s уже оборудовал 75% своих ресторанов цифровыми киосками, через которые можно сделать заказ.

За 25 лет McDonald’s в Чехии обслужил миллиарды клиентов. Первый ресторан был открыт на Водичковой улице в Праге в 1992 году. Оборот компании в прошлом году вырос на 200 млн крон: до 4,6 млрд крон. В ресторанах McDonald’s работает больше 5000 людей по всей Чехии.

Источник: Aktualne.cz