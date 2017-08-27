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Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017

Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017

artyommm 514 0
Авиарейс Прага – Доха, чешский посол в России, минимальная зарплата, пражское метро, потенциальные теракты в Чехии, Airbnb и президентские выборы – о чем в течение недели писали СМИ в Чехии.
Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017

Чешский посол в России хочет домой

Посол Чехии в России планирует преждевременно покинуть свой пост в дипломатическом ведомстве. Причиной названо желание дипломата проводить больше времени с семьей в Чехии.

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Авиарейсы Прага-Доха

Между Прагой и Дохой (столицей Катара) каждый день будут летать пассажирские самолеты. Как говорят эксперты, этот рейс стал причиной снижения цен на перелеты в Азию. 

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Минимальная зарплата вырастет

Правительство Чехии приняло решение повысить минимальную зарплату со следующего года. «Минималка» вырастет сразу на 1 200 крон и составит 12 200 крон.

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Украинцев пригласят на работу в сельское хозяйство Чехии

Чешское правительство одобрило проект ускоренной выдачи рабочих виз для граждан Украины, которые готовы трудиться в чешском сельском хозяйстве. Планируется, что по этой программе в ЧР приедет на работу около 1 500 украинцев.

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Станция метро Jinonice открылась после ремонта

Станция пражского метро Jinonice была семь месяцев закрыта на ремонт и, наконец, открылась. Но пассажирам придется подстроиться под другие планы Транспортного предприятия, которые связаны с ограничениями работы других станций.

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Прага собирается регулировать аренду через Airbnb

Городские власти Праги решили последовать примеру других европейских столиц и создать законодательную базу для тех, кто предоставляет жилье в рамках экономики совместного потребления. 

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Когда в Чехии будут выбирать президента?

Известны имена трех кандидатов на пост президента Чехии, одним из них является нынешний глава государства Милош Земан. Названа также и дата предстоящих президентских выборов. 

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Что эксперты думают о возможных терактах в Чехии?

Специалисты в области безопасности убеждены, что когда-нибудь террористы начнут готовиться к нападениям и в Чехии. Их целью могут стать города, в которых больше всего туристов. Эксперты рассказывают о самых уязвимых местах.

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