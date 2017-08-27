Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017

Чешский посол в России хочет домой
Посол Чехии в России планирует преждевременно покинуть свой пост в дипломатическом ведомстве. Причиной названо желание дипломата проводить больше времени с семьей в Чехии.
Авиарейсы Прага-Доха
Между Прагой и Дохой (столицей Катара) каждый день будут летать пассажирские самолеты. Как говорят эксперты, этот рейс стал причиной снижения цен на перелеты в Азию.
Минимальная зарплата вырастет
Правительство Чехии приняло решение повысить минимальную зарплату со следующего года. «Минималка» вырастет сразу на 1 200 крон и составит 12 200 крон.
Украинцев пригласят на работу в сельское хозяйство Чехии
Чешское правительство одобрило проект ускоренной выдачи рабочих виз для граждан Украины, которые готовы трудиться в чешском сельском хозяйстве. Планируется, что по этой программе в ЧР приедет на работу около 1 500 украинцев.
Станция метро Jinonice открылась после ремонта
Станция пражского метро Jinonice была семь месяцев закрыта на ремонт и, наконец, открылась. Но пассажирам придется подстроиться под другие планы Транспортного предприятия, которые связаны с ограничениями работы других станций.
Прага собирается регулировать аренду через Airbnb
Городские власти Праги решили последовать примеру других европейских столиц и создать законодательную базу для тех, кто предоставляет жилье в рамках экономики совместного потребления.
Когда в Чехии будут выбирать президента?
Известны имена трех кандидатов на пост президента Чехии, одним из них является нынешний глава государства Милош Земан. Названа также и дата предстоящих президентских выборов.
Что эксперты думают о возможных терактах в Чехии?
Специалисты в области безопасности убеждены, что когда-нибудь террористы начнут готовиться к нападениям и в Чехии. Их целью могут стать города, в которых больше всего туристов. Эксперты рассказывают о самых уязвимых местах.