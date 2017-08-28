В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M

На прошлой неделе в Лондоне открылся первый магазин нового бренда Arket от сети модной одежды H&M. В Чехии вещи Arket можно купить через интернет-магазин.

Фото: instagram.com

Шведская сеть модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) открыла новую сеть магазинов под брендом Arket. Первый магазин открылся на прошлой неделе на лондонской улице Regent Street. В магазине работает и кофейня с современными вегетарианскими северными блюдами.

В начале сентября магазин нового бренда откроется в Копенгагене, а затем в Мюнхене, Брюсселе и лондонском Covent Garden.

Также Arket открыл интернет-магазины в 18 европейских странах, включая Чехию. Новый бренд будет специализироваться на одежде, которая не так сильно зависит от моментальных трендов. В магазинах Arket будут предлагать «вневременную» женскую, мужскую и детскую одежду и вещи для дома. В предложение войдут как собственные марки из дизайнерской студии в Стокгольме, так и продукты других брендов. Цены на одежду Arket немного выше, чем в магазинах H&M.

H&M – второй крупнейший продавец одежды в мире. С запуском нового бренда компания ожидает еще больше укрепить свои позиции на рынке. Главным конкурентом H&M и мировым лидером по продажам одежды является испанская компания Inditex – владелец магазинов Zara, Stradivarius и Bershka. Аналогичные товары продают магазины Topshop, C&A, а также американская сеть Forever 21, которая в прошлом году открыла свой первый магазин в Праге.

Смотреть одежду в интернет-магазине Arket