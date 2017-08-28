В Праге откроют экологический блошиный рынок

В ближайшее время в Праге откроется рынок подержанных вещей, на котором можно будет за символическую цену купить что угодно.

В Праге собираются открыть экологический рынок подержанных вещей Re-Use centrum. На этом рынке хотят продавать вещи б/у в хорошем состоянии, которые все еще могут послужить людям. Купить такие товары можно будет за символическую цену.

Идея проекта принадлежит советнику по окружающей среде Яне Пламинковой. Она вдохновилась таким концептом при прошлогодней поездке в Вену, где подобный рынок работает уже давно. В местном магазине б/у вещей Tandler продается мебель, одежда, кухонная утварь, настольные игры, книги, виниловые пластинки и компактные диски, а также велосипеды, электроприборы и др.

Однако за вдохновением можно было и не ездить в другую страну. В Чехии подобный проект работает в Брно. Такой сервис в городе открыли в июне прошлого года: ненужные вещи магазину передали более тысячи брненцев.

«Сложно точно подсчитать, сколько предметов нам передали. Многие люди приносили целые наборы посуды или книг. Обычно приносят необходимые вещи, которые часто оказываются в подвалах или выбрасываются: от обуви до спортивного инвентаря, колясок и велосипедов», – рассказывает заместитель мэра Брно Мартин Андер.

Как и в Брно, в Праге хотят объединить блошиный рынок с центрами по сбору отходов, куда люди относят ненужные предметы. Сотрудники центров отбирают предметы в нормальном состоянии и отправляют их на продажу.

В Брно за один год такой торговли предметами по 10-100 крон заработали сумму в 174 000 крон. Деньги пошли на высаживание цветов и обустройство клумб в городе. Прага собирается возвращать выручку городской системе торговли вещами б/у.

Место, где откроют такой блошиный рынок, пока выбирают. Инициативу хвалят и специалисты по охране окружающей среды, так как любой подобный проект помогает сократить количество мусора. Возникновение такого центра станет позитивной мотивацией для широкой общественности, стимулирующей людей подключиться к стилю жизни без излишних отходов.

Источник: idnes.cz