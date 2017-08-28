В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей

Студентки Чешского технического университета решили взять обучение детей программированию в свои руки. Всех желающих с 10 до 15 лет приглашают на увлекательные бесплатные занятия.

Обучение информатике в чешских учебных заведениях не считают оптимальным. Это, скорее, дополнительный предмет на уровне рисования или музыки. Кроме того, школы часто сталкиваются с дефицитом квалифицированных учителей.

Студентки Чешского технического университета в Праге решили взять образование детей в свои руки. Они создали компанию wITches по проведению бесплатных кружков и воркшопов для детей, которые интересуются информатикой. Организаторы хотят избавить детей и родителей от предрассудков, с которыми они как девушки сами сталкивались при поступлении на техническую специальность.

Для родителей, которые каждый год пытаются определить детей в дневные кружки, такое предложение должно быть очень заманчивым. Курсы бесплатные, к тому же их проводят в авторитетном университете в Праге. Рассчитаны занятия на детей от 10 до 15 лет. На курсах они освоят основы программирования, робототехники и электротехники.

Ближайшие занятия с новой группой начнутся 4 октября и будут проходить по средам (16:30-18:00) в районе Праги 6 (Дейвице). Курсы будут длиться до 3-го января. Зарегистрироваться на них можно прямо на сайте.

Благодаря помощи благотворительного фонда Microla проекту удалось получить специальное оборудование. Теперь всем участникам курсов раздадут особые коробочки Micro:bit. Выглядят они в виде плитки с чипом, которую через USB можно соединить с компьютером или мобильным телефоном и управлять ею через специальное программное обеспечение. Коробочка отвечает основному принципу успешного изучения IT – дети быстро видят результат того, что они запрограммировали.

Почитать подробнее о курсах и проекте можно на сайте witches.fel.cvut.cz.