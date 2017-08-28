Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей

В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей

Vladislava M 180 0
Студентки Чешского технического университета решили взять обучение детей программированию в свои руки. Всех желающих с 10 до 15 лет приглашают на увлекательные бесплатные занятия.
В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей

Обучение информатике в чешских учебных заведениях не считают оптимальным. Это, скорее, дополнительный предмет на уровне рисования или музыки. Кроме того, школы часто сталкиваются с дефицитом квалифицированных учителей.

Студентки Чешского технического университета в Праге решили взять образование детей в свои руки. Они создали компанию wITches по проведению бесплатных кружков и воркшопов для детей, которые интересуются информатикой. Организаторы хотят избавить детей и родителей от предрассудков, с которыми они как девушки сами сталкивались при поступлении на техническую специальность.

Для родителей, которые каждый год пытаются определить детей в дневные кружки, такое предложение должно быть очень заманчивым. Курсы бесплатные, к тому же их проводят в авторитетном университете в Праге. Рассчитаны занятия на детей от 10 до 15 лет. На курсах они освоят основы программирования, робототехники и электротехники.

Ближайшие занятия с новой группой начнутся 4 октября и будут проходить по средам (16:30-18:00) в районе Праги 6 (Дейвице). Курсы будут длиться до 3-го января. Зарегистрироваться на них можно прямо на сайте.

Благодаря помощи благотворительного фонда Microla проекту удалось получить специальное оборудование. Теперь всем участникам курсов раздадут особые коробочки Micro:bit. Выглядят они в виде плитки с чипом, которую через USB можно соединить с компьютером или мобильным телефоном и управлять ею через специальное программное обеспечение. Коробочка отвечает основному принципу успешного изучения IT – дети быстро видят результат того, что они запрограммировали.

Почитать подробнее о курсах и проекте можно на сайте witches.fel.cvut.cz.

 

Рассказать всем:
Темы
образование IT дети курсы программирование
Читайте
по теме 
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка
24.08.2017 10:01 Общество
Беженцы в Чехии лишились бесплатных курсов чешского языка
1177 0
Сколько стоит высшее образование в Чехии и за границей
18.07.2017 09:54 Образование
Сколько стоит высшее образование в Чехии и за границей
1684 0
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
13.07.2017 15:37 Общество
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
1260 0
Русская Гимназия в Чехии: лучший способ сделать ребенка билингвом
11.07.2017 15:40 Образование
Русская Гимназия в Чехии: лучший способ сделать ребенка билингвом
3140 0
Последние новости:
28
августа
Чешские города построят бюджетное арендное жилье
28.08.2017 15:52 Экономика
Чешские города построят бюджетное арендное жилье
142 0
В Праге откроют экологический блошиный рынок
28.08.2017 14:05 Общество
В Праге откроют экологический блошиный рынок
210 0
В Чехии значительно подорожают молочные продукты
28.08.2017 10:39 Экономика
В Чехии значительно подорожают молочные продукты
555 0
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
28.08.2017 10:19 Общество
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
257 0
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
28.08.2017 09:49 Общество
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
497 0
27
августа
Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017
27.08.2017 08:47 Общество
Главные новости за неделю в Чехии 21-27 августа 2017
733 0
26
августа
Наталья Касаткина: «Лучшее, что придумало человечество – это классический балет»
26.08.2017 11:38 Интервью
Наталья Касаткина: «Лучшее, что придумало человечество – это классический балет»
366 0
25
августа
В Чехии появится доставка еды от McDonald’s
25.08.2017 14:33 Общество
В Чехии появится доставка еды от McDonald’s
668 0
Первый в Чехии хлебный сомелье объяснил, какой хлеб покупать
25.08.2017 11:21 Общество
Первый в Чехии хлебный сомелье объяснил, какой хлеб покупать
1744 0
Неудачный розыгрыш в Праге: Друзей жениха приняли за террористов
25.08.2017 11:03 Общество
Неудачный розыгрыш в Праге: Друзей жениха приняли за террористов
968 0


Мобильная версия