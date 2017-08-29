Чешские рестораны ужесточат борьбу с курильщиками

29 августа истекает переходный период закона по борьбе с курением, в течение которого заведения должны были подготовиться к новым мерам.

Сегодня, 29 августа 2017 года, в Чехии заканчивается 90-дневный переходный период, в течение которого владельцы ресторанов, баров и магазинов должны были приспособить свою деятельность к новому закону по борьбе с курением.

С 30-го августа владельцы заведений общественного питания и продавцы табачных изделий и алкогольных напитков будут получать штрафы за нарушение закона.

Сотрудники ресторанов должны будут выгонять на улицу посетителей с зажженными сигаретами, а также нетрезвых людей младше 18 лет. За нарушение закона заведениям грозит штраф до 2 млн крон и запрет на ведения деятельности. Сам курильщик должен будет заплатить за нарушение закона штраф до 5000 крон.

Кроме ресторанов закон запрещает курить (включая электронные сигареты) также в аэропортах и зоопарках (за исключением специальных площадок для курильщиков), на остановках общественного транспорта, в больницах, внутри спортивных стадионов и на детских площадках.

Сам запрет курения вступил в силу почти три месяца назад. Переходный период касался только владельцев заведений. Например, к сегодняшнему дню все они должны были обозначить свои заведения символом «курение запрещено» и принять другие соответствующие меры.

Читайте подробнее о том, где в Чехии можно курить, а где нельзя.

Источник: ČTK