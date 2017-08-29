Опрос: Чехи меньше всех хотят видеть среди своих коллег иностранцев

Согласно исследованию компании Randstad, чехи меньше остальных готовы переезжать за границу ради работы и меньше всех хотят видеть иностранцев у себя на работе.

Согласно результатам исследования компании Randstad, жители Чехии по сравнению с населением других стран Евросоюза меньше всего хотят переезжать за границу ради работы. Только 35% опрошенных допускают такую возможность.

Еще меньше, чем в Чехии, людей, которые готовы уехать работать за рубеж, живет в Дании (34%). В Австрии и Нидерландах на 1 % больше, чем в Чехии, тех, кто готов эмигрировать для трудоустройства.

Временно уехать на работу согласен только 41% опрошенных сотрудников в Чехии, и это снова самый низкий показатель среди 33 стран, которые были включены в исследование. Меньше желающих поехать поработать за рубеж сотрудников живет только в Австрии (38%) и Дании (40%).

Директор чешского отделения компании Randstad объясняет сложившуюся тенденцию тем, что в Чехии сейчас рекордно низкий уровень безработицы, широкое предложение вакансий и давление на рост зарплат и других бонусов для сотрудников.

В рамках исследования также стало известно, насколько чехи согласны с трудоустройством иностранцев. Несмотря на дефицит кадров, только 50% опрошенных одобряют наем иностранных граждан, и это самый низкий результат среди 33 стран, участвовавших в исследовании. Еще меньше желания видеть иностранцев на работе у жителей в Аргентине (29%), в Венгрии (33%) и Мексике (39%).

Исследование Randstad Workmonitor по определению тенденций в области мобильности проходило с 20 апреля по 8 мая 2017 года среди 400 респондентов в каждой из 33 стран. В опросе участвовали люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые работают не менее 24 ч в неделю на оплачиваемой должности (за исключением индивидуальных предпринимателей).

Источник: e15.cz