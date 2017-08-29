Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Опрос: Чехи меньше всех хотят видеть среди своих коллег иностранцев

Опрос: Чехи меньше всех хотят видеть среди своих коллег иностранцев

artyommm 1154 0
Согласно исследованию компании Randstad, чехи меньше остальных готовы переезжать за границу ради работы и меньше всех хотят видеть иностранцев у себя на работе.
Опрос: Чехи меньше всех хотят видеть среди своих коллег иностранцев

Согласно результатам исследования компании Randstad, жители Чехии по сравнению с населением других стран Евросоюза меньше всего хотят переезжать за границу ради работы. Только 35% опрошенных допускают такую возможность. 

Еще меньше, чем в Чехии, людей, которые готовы уехать работать за рубеж, живет в Дании (34%). В Австрии и Нидерландах на 1 % больше, чем в Чехии, тех, кто готов эмигрировать для трудоустройства.

Временно уехать на работу согласен только 41% опрошенных сотрудников в Чехии, и это снова самый низкий показатель среди 33 стран, которые были включены в исследование. Меньше желающих поехать поработать за рубеж сотрудников живет только в Австрии (38%) и Дании (40%). 

Директор чешского отделения компании Randstad объясняет сложившуюся тенденцию тем, что в Чехии сейчас рекордно низкий уровень безработицы, широкое предложение вакансий и давление на рост зарплат и других бонусов для сотрудников.

В рамках исследования также стало известно, насколько чехи согласны с трудоустройством иностранцев. Несмотря на дефицит кадров, только 50% опрошенных одобряют наем иностранных граждан, и это самый низкий результат среди 33 стран, участвовавших в исследовании. Еще меньше желания видеть иностранцев на работе у жителей в Аргентине (29%), в Венгрии (33%) и Мексике (39%). 

Исследование Randstad Workmonitor по определению тенденций в области мобильности проходило с 20 апреля по 8 мая 2017 года среди 400 респондентов в каждой из 33 стран. В опросе участвовали люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые работают не менее 24 ч в неделю на оплачиваемой должности (за исключением индивидуальных предпринимателей).

Источник: e15.cz

Рассказать всем:
Темы
Опрос общественного мнения Чехия иностранцы работа
Читайте
по теме 
Ученых удивил результат исследования общественного мнения об атеистах в Чехии
11.08.2017 09:13 Общество
Ученых удивил результат исследования общественного мнения об атеистах в Чехии
1047 0
Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана
06.06.2017 11:23 Общество
Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана
1999 0
Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки
30.05.2017 11:26 Экономика
Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки
1703 0
Соцопрос: Чехи стали лучше относиться к Евросоюзу
30.05.2017 10:42 Общество
Соцопрос: Чехи стали лучше относиться к Евросоюзу
682 0
Последние новости:
29
августа
Чешская крона рекордно окрепла по отношению к доллару
29.08.2017 13:05 Экономика
Чешская крона рекордно окрепла по отношению к доллару
1320 0
Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении
29.08.2017 12:38 Общество
Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении
508 0
Чешские рестораны ужесточат борьбу с курильщиками
29.08.2017 10:56 Общество
Чешские рестораны ужесточат борьбу с курильщиками
486 0
В Праге планируют построить новый крупный микрорайон
29.08.2017 10:51 Экономика
В Праге планируют построить новый крупный микрорайон
1058 0
28
августа
Чешские города построят бюджетное арендное жилье
28.08.2017 15:52 Экономика
Чешские города построят бюджетное арендное жилье
581 0
В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей
28.08.2017 14:36 Общество
В Праге открыли бесплатные курсы программирования для детей
632 0
В Праге откроют экологический блошиный рынок
28.08.2017 14:05 Общество
В Праге откроют экологический блошиный рынок
694 0
В Чехии значительно подорожают молочные продукты
28.08.2017 10:39 Экономика
В Чехии значительно подорожают молочные продукты
1097 0
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
28.08.2017 10:19 Общество
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
451 0
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
28.08.2017 09:49 Общество
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
864 0


Мобильная версия