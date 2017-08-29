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Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении

Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении

Vladislava M 508 0
На полицейском участке в пражском районе Смихов случился неприятный инцидент. Сын сотрудницы приехал за ней на автомобиле под влиянием наркотиков. Его задержали на месте.
Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении

На прошлых выходных на полицейском участке в пражском районе Смихов произошел необычный инцидент. Вечером за женщиной, которая работала в полиции, приехал на автомобиле ее 25-летний сын. Своим поведением он привлек внимание местных полицейских. Оказалось, что молодой человек приехал забирать мать под влиянием наркотиков.

Мужчина приехал на автомобиле марки «Шкода». Полицейский заметил его на перекрестке улиц Na Celné и Na Bělidle, когда как раз выходил на ночную смену. Парень вызвал подозрение тем, что не мог нормально припарковаться.

Полицейский решил задержать его и провести обследование. Экспертиза показала, в организме молодого человека присутствует амфетамин, метамфетамин и тетрагидроканнабинол.

Пражанин признался, что иногда употребляет наркотики. На месте у него забрали права. Теперь ему грозит наказание за создание угрозы безопасности другим людям и вождение под влиянием наркотических веществ. За это преступление можно получить год тюрьмы, денежный штраф и запрет на деятельность.

Источник: Novinky.cz

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полиция наркотики Прага
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