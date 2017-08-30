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Загруженную магистраль в центре Праги превратят в бульвар

Загруженную магистраль в центре Праги превратят в бульвар

Vladislava M 384 0
Пражский городской совет утвердил план преобразования Северо-южной магистрали в Праге в приятное для людей пространство. Изменения начнутся в ближайшее время.
Загруженную магистраль в центре Праги превратят в бульвар

Северо-южная магистраль в Праге в ближайшее время должна превратиться в приятный городской бульвар. Пражский городской совет уже утвердил изменения, подготовленные для города Институтом планирования и развития вместе с урбанистами из датского бюро Gehl Architects.

С октября прошлого года эксперты разрабатывали проект преображения магистрали, проходящей по центру города. Всемирно известный урбанист и архитектор Ян Гейл заявил, что это одна из самых тяжелых задач, которые он когда-либо решал.

«Сейчас магистраль остается барьером, разделяющим отдельные части города. Люди, которые не ездят на автомобилях, стараются избегать этого места. Мы хотим это изменить», – объяснила заместитель мэра Праги по территориальному планированию Петра Колинска.

Часть магистрали должны превратить в городской бульвар. Изменения будут проходить постепенно и начнутся с небольших преобразований. Первым шагом станет преображение парка, улиц и площадей, прилегающих к магистрали.

Утвержденные изменения коснутся самой загруженной части магистрали: трехкилометрового отрезка между Главковым и Нусельским мостами. Этот отрезок граничит с густозаселенными областями, и автомобили проезжают по нему возле значимых институтов (Национальный музей, Государственная опера, Музей столичного города Праги).

По мнению Гейла, магистраль стала препятствием между людьми и культурными зданиями. Цель Праги – хотя бы частично устранить этот барьер.

Источник: Aktualne.cz

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Темы
магистрат Прага Чехия архитектура
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