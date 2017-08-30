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Видео: В ночь на среду водитель в Праге разбил шесть автомобилей

Видео: В ночь на среду водитель в Праге разбил шесть автомобилей

Vladislava M 234 0
Водитель легкового автомобиля в Праге 6 не справился с управлением и повредил несколько машин и дорожных знаков.
Видео: В ночь на среду водитель в Праге разбил шесть автомобилей

В пражском районе Дейвице водитель в ночь на среду не справился с управлением и врезался на своем пути в шесть автомобилей и несколько дорожных знаков. Тест на алкоголь показал отрицательный результат, поэтому водителю дали только штраф.

Авария произошла в 22:40 в Праге 6, на улице Ясельской. Мужчина ехал со стороны улицы Под каштаны. Шести припаркованным легковым автомобилям он нанес материальный ущерб. Также были повреждены урны для мусора, стоявшие возле автомобилей. Общий ущерб оценили в 360 тысяч крон. При аварии никто не пострадал.

 

Тест подтвердил, что водитель не употреблял алкоголь. Его признали виновным в ДТП, так как он не оценил свои возможности при вождении, состояние автомобиля и окружающие его обстоятельства.

Источник: idnes.cz

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Темы
дтп авария Прага
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