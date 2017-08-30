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Большие планы: В Праге построят концертный зал, музей и библиотеку

Большие планы: В Праге построят концертный зал, музей и библиотеку

artyommm 141 0
Новый концертный зал может появиться возле станции метро Vltavská.
Фото: автор Matěj Baťha, лицензия CC-BY-SA-2.5, http://bit.ly/2wS4DFm
Большие планы: В Праге построят концертный зал, музей и библиотеку

Возле станции метро Vltavská в Праге в ближайшем будущем планируют построить филармонию. Но это не единственный общественный объект, который может появиться в чешской столице. 

Пражская мэрия будет решать вопрос о строительстве нового концертного зала. Проводить исследование и архитектурный конкурс будет Институт планирования и развития. Окрестности станции метро Vltavská на данный момент считаются наиболее подходящим местом для реализации этого проекта – благодаря доступности общественного транспорта и близости к набережной. Однако проблемой может стать нерешенный статус пространства Голешовице и относительно мелко углубленная станция метро.

О строительстве нового концертного зала в Праге говорят с начала 90-х гг., потому что в городе не хватает качественных залов с достаточной вместимостью. Всего в Праге насчитывается три больших объекта, подходящих для классической музыки (Рудольфинум, Общественный дом и Конгресс-центр Прага). В мэрии считают, что ни один из них не способен вместить достаточное количество посетителей. Новый зал для пражской филармонии мог бы появиться в 2023-2025 гг., а его стоимость составила бы 2,5 млрд крон.

Мэр Праги Адриана Крначова хотела бы, чтобы в городе также появилось новое здание для музея современного искусства. По-прежнему ведутся споры относительно строительства нового здания для Национальной библиотеки. Не закрыт также вопрос о том, куда будет помещена «Славянская эпопея» Альфонса Мухи.

Источник: metro.cz

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