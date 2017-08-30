Прага и Брно подготовят изменения для иностранных туристов

Туристам в Праге и Брно станет легче ориентироваться в городском пространстве. Сейчас большинство указателей на чешском языке.

В Праге изменят городскую навигационную структуру, которая включает в себя таблички с информацией об общественном транспорте и туристических местах. Чешская столица собирается брать пример с Лондона. Новая навигационная система в Праге будет готова через два года.

Сейчас в Праге проводится исследование, по результатам которого станет известно, какой информации людям не хватает, что нужно изменить и что работает неправильно. Только после этого будет выписан тендер на новые указатели. Проектом сейчас занимается Транспортное предприятие Ropid, Институт планирования и развития Праги и Пражские информационные службы.

Уже сейчас понятно, что городу не хватает указателей о пересадках на отдельные виды транспорта и табличек о входе в метро. Кроме того, существует проблема: большинство указателей на чешском языке, и Праге предстоит позаботиться об англоязычной версии, чтобы стать еще более дружелюбной по отношению к иностранным туристам.

Изменения проведут и в столице Моравии. В охраняемой зоне достопримечательностей Брно дополнят существующие указатели новыми, чтобы добраться до туристических мест было легче. Новые таблички появятся уже через год. Остальные чешские города собираются последовать примеру Праги и Брно.

Источник: novinky.cz