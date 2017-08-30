«Чешские дороги» упростят возврат и обмен билетов на поезда

С середины сентября билеты на поезда «Чешских дорог» можно будет проще вернуть без потери денег за 15 минут до отъезда поезда. Также планируют ввести ряд других приятных для пассажиров изменений.

Государственный железнодорожный перевозчик «Чешские дороги» реагирует на стандарты частных транспортных компаний. После нескольких лет подготовки в сентябре, наконец, упростят порядок возврата билетов. Также расширят бесплатное подключение wi-fi и предложение закусок в поездах.

С 15-го сентября 2017 года обменять или вернуть неиспользованный билет на поезд «Чешских дорог» можно будет максимум за 15 минут до отъезда поезда – без потери денег. На первой фазе изменений вернуть можно будет только те билеты, которые были куплены через интернет-магазин перевозчика. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Петр Штяглавски.

Возврат и обмен билетов будет проходить без формальностей и дополнительных условий. Новая возможность не будет требовать наличия счета ČD Kredit или карты In-karta, как это было раньше. Поэтому возвращать билеты и получать деньги обратно смогут даже незарегистрированные пользователи интернет-магазина «Чешских дорог».

«Мы будем возвращать деньги прямо на счет, с которого была оплачена покупка билетов, – то есть на платежную карту. Речь не идет о каком-то кредите, который позднее можно потратить на билеты, как у других перевозчиков», – объяснил пресс-секретарь.

Возможность возврата билетов за 15 минут до отправления поезда будет касаться практически всех внутригосударственных билетов. Дальнейшие детали перевозчик сообщит за неделю до вступления в силу новых правил, то есть в начале сентября.

Кроме упрощения возврата и обмена билетов «Чешские дороги» обещают значительно расширить бесплатное подключение к интернету wi-fi в поездах. Также планируют оборудовать поезда автоматами с закусками и мини-барами. В первом классе некоторых скоростных поездов (Rx) предложат бесплатную периодику. Так предприятие приближается к стандартам частных автобусных и железнодорожных конкурентов.

Источник: ihned.cz