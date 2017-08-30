«Чешские дороги» упростят возврат и обмен билетов на поезда

Государственный железнодорожный перевозчик «Чешские дороги» реагирует на стандарты частных транспортных компаний. После нескольких лет подготовки в сентябре, наконец, упростят порядок возврата билетов. Также расширят бесплатное подключение wi-fi и предложение закусок в поездах.
С 15-го сентября 2017 года обменять или вернуть неиспользованный билет на поезд «Чешских дорог» можно будет максимум за 15 минут до отъезда поезда – без потери денег. На первой фазе изменений вернуть можно будет только те билеты, которые были куплены через интернет-магазин перевозчика. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Петр Штяглавски.
Возврат и обмен билетов будет проходить без формальностей и дополнительных условий. Новая возможность не будет требовать наличия счета ČD Kredit или карты In-karta, как это было раньше. Поэтому возвращать билеты и получать деньги обратно смогут даже незарегистрированные пользователи интернет-магазина «Чешских дорог».
«Мы будем возвращать деньги прямо на счет, с которого была оплачена покупка билетов, – то есть на платежную карту. Речь не идет о каком-то кредите, который позднее можно потратить на билеты, как у других перевозчиков», – объяснил пресс-секретарь.
Возможность возврата билетов за 15 минут до отправления поезда будет касаться практически всех внутригосударственных билетов. Дальнейшие детали перевозчик сообщит за неделю до вступления в силу новых правил, то есть в начале сентября.
Кроме упрощения возврата и обмена билетов «Чешские дороги» обещают значительно расширить бесплатное подключение к интернету wi-fi в поездах. Также планируют оборудовать поезда автоматами с закусками и мини-барами. В первом классе некоторых скоростных поездов (Rx) предложат бесплатную периодику. Так предприятие приближается к стандартам частных автобусных и железнодорожных конкурентов.
Источник: ihned.cz