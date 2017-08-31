Видео: Станция метро в Праге избавится от советских эскалаторов

На станции пражского метро Anděl в середине сентября начнется реконструкция. Пассажирам необходимо подготовиться к предстоящим неудобствам.

Пражское транспортное предприятие начнет демонтировать старые советские эскалаторы 80-х гг. на станции метро Anděl. Из-за этого на несколько месяцев будет закрыт наиболее востребованный вход в метро, который расположен ближе к центру.

Транспортное предприятие рассказало, что полностью заменит оборудование и установит новый эскалатор с современной системой безопасности и управления. Также планируется заделать трещины в месте установки эскалатора, из-за которых на станцию попадает вода.

Эскалаторы на станции Anděl занимают шестое место по протяженности среди всех станций пражского метро. Советские эскалаторы серии ET3 двигаются со скоростью 90 см в секунду, в то время как современные эскалаторы на станции Náměstí Míru работают со скоростью 70 см в секунду.

Реконструкция станции Anděl начнется 18 сентября и продлится почти девять месяцев. Все это время пассажиры должны будут пользоваться входом на станцию со стороны автовокзала Na Knížecí и спускаться на лифтах. Бюджет на реконструкцию составляет 225 млн крон.

Источник: idnes.cz