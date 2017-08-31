Чешские ученые открыли вещество против сахарного диабета и ожирения

Если дальнейшая работа будет проходить при идеальных условиях, новое лекарство может появиться на рынке уже через восемь лет.

Ученые Института органической химии и биохимии Академии наук ЧР открыли вещество, которое дает положительный результат при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа. Вещество воздействует на иные рецепторы, в отличие от предыдущих лекарств. Поэтому для некоторых пациентов они будут более эффективными. Тесты на мышах уже показали положительное действие. Мартин Фусек из Института сообщил, что при идеальных условиях новое лекарство может появиться на рынке уже через восемь лет.

Вещество открыла команда Ленки Малетинской, которая работала над синтезом и изучением так называемых модифицированных аналогов природных нейропептидов. Это группа веществ, которые влияют на употребление пищи. Проще говоря, эти вещества сообщают человеку во время еды, что больше ему есть не нужно. В результате жировые отложения уходят, а мышечная масса сохраняется.

Лекарства с подобным действием уже существуют, но они воздействуют на организм другим способом. Чешское открытие оказывает влияние на иные рецепторы, которые ранее в медицине не задействовались.

Дальнейшей работой над лекарством, включая клинические исследования, заинтересовалась фармацевтическая компания Novo Nordisk из Дании с офисом в Праге. Ученые уже подписали с ней договор. Это говорит об успехе чешских исследователей и о том, что они на правильном пути. В исследовании, которое заняло пять лет, участвовал также Физиологический институт Академии наук ЧР.

Источник: novinky.cz