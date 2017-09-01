Пражским безбилетникам уменьшат штрафы за покупку проездного

Пойманные в пражском транспорте «зайцы» получат возможность заплатить вдвое меньше положенного штрафа – при условии покупки годового проездного.

Фото: DPP, Транспортное предприятие Праги

В пражском городском и пригородном транспорте с конца августа началась кампания против «зайцев». На первой фазе в транспорте только расклеят наклейки, которые будут напоминать о необходимости купить билет. Девиз кампании – «Заплатить – это нормально» ( „Normální je zaplatit“).

«Мы хотим показать, прежде всего, молодежи, что ездить без билета – это не круто. Все должны осознать, что пользоваться транспортом в ущерб остальным глупо и неудобно», – рассказал советник Праги по вопросам транспорта Петр Долинек.

Самым интересным новшеством будет возможность уменьшить штраф на 50%. Пойманный безбилетник сможет заплатить вместо 800 крон только 400 крон. Но условием будет, что пассажир получит Запись о проведенном транспортом контроле и купит годовой проездной билет на сумму 3650 крон со сроком действия от дня покупки. Тогда на месте штраф взимать не будут.

Дети от пражских контролеров будут получать специальные детские билеты, чтобы их можно было пробивать и привыкать к вежливому поведению. Кампанию разработали организации ROPID, магистрат и Пражское транспортное предприятие.

По статистике, безбилетных пассажиров в Праге с каждым годом становится все больше. За прошлый год в пражском общественном транспорте было выписано 300 тысяч штрафов.

Источник: Zdopravy.cz