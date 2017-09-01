Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 13 °C
Пражским безбилетникам уменьшат штрафы за покупку проездного

Пражским безбилетникам уменьшат штрафы за покупку проездного

Vladislava M 183 0
Пойманные в пражском транспорте «зайцы» получат возможность заплатить вдвое меньше положенного штрафа – при условии покупки годового проездного.
Фото: DPP, Транспортное предприятие Праги
Пражским безбилетникам уменьшат штрафы за покупку проездного

В пражском городском и пригородном транспорте с конца августа началась кампания против «зайцев». На первой фазе в транспорте только расклеят наклейки, которые будут напоминать о необходимости купить билет. Девиз кампании – «Заплатить – это нормально» ( „Normální je zaplatit“).

«Мы хотим показать, прежде всего, молодежи, что ездить без билета – это не круто. Все должны осознать, что пользоваться транспортом в ущерб остальным глупо и неудобно», – рассказал советник Праги по вопросам транспорта Петр Долинек.

Самым интересным новшеством будет возможность уменьшить штраф на 50%. Пойманный безбилетник сможет заплатить вместо 800 крон только 400 крон. Но условием будет, что пассажир получит Запись о проведенном транспортом контроле и купит годовой проездной билет на сумму 3650 крон со сроком действия от дня покупки. Тогда на месте штраф взимать не будут.

Дети от пражских контролеров будут получать специальные детские билеты, чтобы их можно было пробивать и привыкать к вежливому поведению. Кампанию разработали организации ROPID, магистрат и Пражское транспортное предприятие.

По статистике, безбилетных пассажиров в Праге с каждым годом становится все больше. За прошлый год в пражском общественном транспорте было выписано 300 тысяч штрафов.

Источник: Zdopravy.cz

 

 

Рассказать всем:
Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги билеты штраф
Читайте
по теме 
После ночной грозы в Чехии случился транспортный коллапс
10.08.2017 09:34 Общество
После ночной грозы в Чехии случился транспортный коллапс
1372 0
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения
01.08.2017 15:48 Общество
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения
1430 0
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
26.07.2017 13:11 Общество
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
1357 0
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
25.07.2017 11:30 Экономика
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
776 0
Последние новости:
01
сентября
На рынке недвижимости в Чехии начали принимать биткойны
01.09.2017 13:06 Экономика
На рынке недвижимости в Чехии начали принимать биткойны
1 0
31
августа
В Чехии вырос спрос на мотивационный туризм
31.08.2017 15:15 Экономика
В Чехии вырос спрос на мотивационный туризм
611 0
Чешские ученые открыли вещество против сахарного диабета и ожирения
31.08.2017 14:46 Общество
Чешские ученые открыли вещество против сахарного диабета и ожирения
681 0
В Чехии появилась возможность построить жилье с помощью краудфандинга
31.08.2017 14:25 Экономика
В Чехии появилась возможность построить жилье с помощью краудфандинга
967 0
Пражский дизайнер Анна Кутузова: О том, что такое дизайн-проект
31.08.2017 13:50 Интервью
Пражский дизайнер Анна Кутузова: О том, что такое дизайн-проект
382 0
Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии
31.08.2017 10:15 Экономика
Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии
968 0
Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания
31.08.2017 09:51 Экономика
Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания
457 0
Видео: Станция метро в Праге избавится от советских эскалаторов
31.08.2017 09:42 Общество
Видео: Станция метро в Праге избавится от советских эскалаторов
1206 0
30
августа
«Чешские дороги» упростят возврат и обмен билетов на поезда
30.08.2017 18:44 Общество
«Чешские дороги» упростят возврат и обмен билетов на поезда
370 0
Прага и Брно подготовят изменения для иностранных туристов
30.08.2017 13:11 Общество
Прага и Брно подготовят изменения для иностранных туристов
1518 0


Мобильная версия