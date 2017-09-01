1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку

Профсоюзы в сфере образования сообщили, что будут готовиться к забастовке, если чешское правительство не удовлетворит их требования по повышению зарплат.

Школьные профсоюзы готовы начать подготовку к забастовке, если правительство в понедельник, 4 сентября, не удовлетворит требование о повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Чешско-моравского профсоюза работников в сфере образования Франтишек Добшик.

Чешская конференция ректоров должна обдумать на чрезвычайном заседании 6 сентября, какие шаги нужно предпринять, чтобы требования педагогов были услышаны. По словам председателя конференции Томаша Зимы, обсуждается возможность переноса начала семестра или его сокращение.

Профсоюзы в сфере образования требуют повышения зарплат для преподавателей в регионах на 15% и для непедагогических сотрудников на 10%, причем с ноября текущего года. В целом они хотят, чтобы со следующего года из бюджета было выделено еще 17,5 млрд крон, в противном случае, по их мнению, выполнить обещание правительства о повышении зарплат до 130% средней зарплаты не удастся. Вузы также хотят получить деньги для выплаты стипендий докторантам, а также на поддержку востребованных студенческих специальностей.

Министр финансов Иван Пилны сказал, что данные требования превышают ту сумму, которая выделена на рост зарплат во всем государственном секторе.

В региональных учреждениях образования в Чехии работает около 151 000 учителей. Половина учителей в начальных школах в прошлом году получали зарплату менее 24 805 крон до вычета налогов. Половина педагогов на первой ступени базовых школ зарабатывала меньше 29 671 кроны.

Источник: ceskenoviny.cz