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1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку

1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку

artyommm 682 0
Профсоюзы в сфере образования сообщили, что будут готовиться к забастовке, если чешское правительство не удовлетворит их требования по повышению зарплат.
1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку

Школьные профсоюзы готовы начать подготовку к забастовке, если правительство в понедельник, 4 сентября, не удовлетворит требование о повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Чешско-моравского профсоюза работников в сфере образования Франтишек Добшик. 

Чешская конференция ректоров должна обдумать на чрезвычайном заседании 6 сентября, какие шаги нужно предпринять, чтобы требования педагогов были услышаны. По словам председателя конференции Томаша Зимы, обсуждается возможность переноса начала семестра или его сокращение.

Профсоюзы в сфере образования требуют повышения зарплат для преподавателей в регионах на 15% и для непедагогических сотрудников на 10%, причем с ноября текущего года. В целом они хотят, чтобы со следующего года из бюджета было выделено еще 17,5 млрд крон, в противном случае, по их мнению, выполнить обещание правительства о повышении зарплат до 130% средней зарплаты не удастся. Вузы также хотят получить деньги для выплаты стипендий докторантам, а также на поддержку востребованных студенческих специальностей.

Министр финансов Иван Пилны сказал, что данные требования превышают ту сумму, которая выделена на рост зарплат во всем государственном секторе. 

В региональных учреждениях образования в Чехии работает около 151 000 учителей. Половина учителей в начальных школах в прошлом году получали зарплату менее 24 805 крон до вычета налогов. Половина педагогов на первой ступени базовых школ зарабатывала меньше 29 671 кроны. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
профсоюз Чехия зарплата
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