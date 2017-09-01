Чех нашел уникальный клад в поле

Искателю-любителю удалось обнаружить серебряные монеты 15 века. Точная стоимость клада пока не определена.

Фото: https://www.facebook.com/686457204808959/photos/pcb.1370794526375220/1370784576376215/

Искатель-любитель Мирослав Бартош обнаружил уникальный клад в поле рядом с населенным пунктом Роуднице-над-Лабем. Находка чеха включает в себя 1 310 монет, среди них есть серебряные монеты первой половины 15 века. Клад передали археологам, и те хотят, чтобы артефакты выставили в местном музее.

По словам искателя, когда он нашел клад, то испытал шок и радость. Монеты были спрятаны в керамическую емкость на глубине около 30 см над поверхностью земли. Когда сработал металлоискатель, мужчина начал копать землю. Первыми он увидел несколько зеленых монет, и только потом понял, что их много.

Так как клад был найден поздно вечером, и утром был риск, что поле будут вспахивать, искатели решили выкопать находку самостоятельно, не дожидаясь археологов, и те их поступок впоследствии одобрили.

По предположениям экспертов, клад мог быть семейными сбережениями. Сотни монет представляют собой мелочь для того времени, но есть немало и серебряных пражских грошей первой половины 15 века, а также монет мейсенской и баварской чеканки. В последний раз подобный клад на территории Роуднице был найден в 1878 году.

Археологи сейчас будут работать над консервацией монет, и только потом эксперт в области нумизматики оценит стоимость клада. После этого искатель сможет получить вознаграждение. Найденный клад принадлежит Устецкому краю. С ним Подржипскому музею и нужно будет договариваться о включении в экспозицию.

Источник: novinky.cz