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В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов

В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов

artyommm 495 0
Туристы смогут выбирать между пластиковой карточкой и приложением. Сначала получить карточку можно будет бесплатно.
Фото: Микулов, Чехия
В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов

С середины сентября в Чехии появится национальная туристическая карточка, которая будет давать право на скидку. Агентство Czechtourism предложит ее пока в тестовом режиме – бесплатно. В продаже она появится только со следующего года. Благодаря карте люди смогут сэкономить, например, на общественном транспорте и билетах для посещения достопримечательностей. 

Уже сейчас собственные карточки выпустили 30 городов и регионов в Чехии. Национальная туристическая карточка объединит большинство из них в единое целое. Как поясняют в агентстве Czechtourism, люди смогут выбирать между пластиковой картой и приложением, которое будет генерировать разные QR коды, предоставляющие право на скидку.

В приложении туристы найдут информацию об актуальных мероприятиях и советы по регионам. Представители Ассоциации туристических агентств считают, что Чехия отстает от других стран по использованию таких туристических карточек. Сначала карта будет распространяться бесплатно. Czechtourism планирует начать брать за нее плату в течение следующего года.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
туристы скидки Чехия CzechTourism
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