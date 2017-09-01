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Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями

Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями

artyommm 681 0
Журналист Янек Рубеш, который пытается защищать иностранных туристов от обмана в Праге, вел прямую трансляцию «деятельности» мошенников в надежде, что на это обратит внимание полиция. Но тщетно.
Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями

Каждый день в центре Праги обворовывают десятки туристов. Мошенники, которые заманивают иностранцев выгодным курсом валют перед обменным пунктом, пользуются незнанием гостей и меняют им доллары и евро на обесцененные белорусские рубли (ими, кстати, нельзя расплатиться даже в Беларуси, где недавно прошла деноминация). 

Журналист stream.cz Янек Рубеш снял на видео одно из таких преступлений, но ни магистрат, ни полиция никак решать эту проблему не собираются. Рубеш даже делал прямую трансляцию в Facebook, как работают аферисты на улице. Видео посмотрели сотни тысяч человек, но мошенники по-прежнему продолжают «работать» на своих местах.

О мошенниках в Праге Рубеш рассказывает уже целый год, но власти ничего не предпринимают. Сам журналист написал на своей странице в Facebook, что, когда он с оператором снимал мошенников, то думал, что проблему скоро решат, потому что обман увидят полицейские и магистрат. Но те не сделали ничего. Как признается Рубеш, его друзья уже называют его «Бэтменом Праги». Журналист не скрывает, что боится выходить на такие уличные съемки, и охрана обменных пунктов предупреждает его об опасности. Но он все-таки не может понять, как власти могут бездействовать, когда туристов так нагло обманывают на улицах.

Источник: reflex.cz

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Темы
курсы валют обменник мошенничество Прага полиция магистрат
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