Иностранец выпал из окна гостиницы в Праге и погиб

Полиция пока не сообщает, можно ли расценивать произошедшее с иностранцем в Праге как самоубийство.

В воскресенье, 3 сентября, скорая помощь в Праге выехала к иностранцу (хорвату), который выпал из окна четвертого этажа гостиницы на Фюгнеровой площади. На месте медики уже никак не смогли помочь пострадавшему и вынуждены были констатировать смерть. Полиция исключает вину третьих лиц, которые могли бы быть причастны к произошедшему.

Первую помощь молодому человеку попытался оказать очевидец, которого скорая помощь консультировала по телефону. Но травмы, полученные от падения, оказались смертельными.

По информации хорватского сайта Šibenik.in, погибший был студентом технического училища и приехал на экскурсию в Прагу. Ему было 18 лет. Директор учреждения образования, где учился хорват, рассказал, что это был хороший студент из многодетной семьи (четверо детей). Его отец умер четыре года назад.

Полиция не сообщает, при каких обстоятельствах иностранец выпал из окна: было ли это несчастным случаем или самоубийством. По одной из версий, из-за запрета курения в гостинице молодой человек мог высунуться из окна, чтобы закурить, но неожиданно сорвался вниз.

Источник: idnes.cz