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Машина в Чехии ехала 253 км/ч, и водителю за это ничего не будет

Машина в Чехии ехала 253 км/ч, и водителю за это ничего не будет

artyommm 1079 0
Управление автодорог и магистралей объяснило, как такое возможно.
Машина в Чехии ехала 253 км/ч, и водителю за это ничего не будет

Более 300 000 нарушений автомобилей, которые ехали с превышением скорости, были зафиксированы камерами на участке D1 в тоннельном участке в Климковице возле Остравы. При этом менее тысячи водителей получило штрафы по почте.

Больше всего нарушений было зарегистрировано во время тестового режима. Одним из тех ненаказанных водителей стал человек, который двигался с такой скоростью, которую раньше никогда не фиксировала ни одна камера в Чехии.

По информации Управления автодорог и магистралей, этот водитель разогнался до 253 км/ч. Кто стал нарушителем, неизвестно, потому что камеры зафиксировали превышение весной, в рамках тестовой работы. Тогда информация о нарушениях еще не отправлялась в полицию. 

Пресс-атташе учреждения Ян Рыдл подтвердил, что уже невозможно узнать даже регистрационный номер того транспортного средства. Эксперты говорят, что подобная скорость для тоннеля сравнима с каскадерским трюком. Координатор BESIP в Мораскосилезском крае Павел Ракус подчеркнул, что развить такую скорость можно далеко не на каждом автомобиле. Вероятнее всего, это был спорткар. 

Тестовый режим для камер на тоннельном участке D1 завершился в середине мая этого года, и с того времени вся информация о нарушениях начала поступать в полицию. Так что, повторить подобный трюк безнаказанно на данном участке магистрали больше не удастся.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Моравскосилезский край
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