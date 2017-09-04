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В чешском зоопарке волк покусал трехлетнюю девочку

В чешском зоопарке волк покусал трехлетнюю девочку

Vladislava M 743 0
Родители не заметили, как девочка пересекла линию безопасности и подошла слишком близко к ограждению загона с волками. Зоопарк не признали виновным в инциденте.
В чешском зоопарке волк покусал трехлетнюю девочку

В Оломоуцком зоопарке в Чехии волк покусал трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в середине июля, но только сейчас полиция сообщила о первых результатах следствия. Пока следователи пришли к предварительному заключению, что сотрудники зоопарка не виноваты в происшествии, так как ребенок находился в запрещенной для людей зоне.

Тем не менее, дело продолжают вести по подозрению в нанесении вреда здоровью по неосторожности. Виновнику может грозить до года тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Петр Пинёс.

По информации полиции, волк покусал девочку 16-го июля 2017 года. В это время животное находилось за оградой в своем загоне. О том, что к ограждению нельзя приближаться, было указано на предупреждающих табличках. Многие люди критикуют зоопарк за то, что безопасность по умолчанию не была обеспечена посетителям, из-за чего девочка смогла подойти вплотную к загону.

По словам пресс-секретаря зоопарка Карлы Бречковой, девочка, которая пришла в зоопарк с семьей, пересекла линию безопасности и проникла в небезопасную зону. С внутренней стороны загона в одном месте провалилась земля, поэтому волк подлез под электрическое ограждение и укусил девочку за ногу.

«Если бы она стояла  на расстоянии хотя бы 20 см от ограды, этого бы не произошло. Посетителям запрещено находиться в этой зоне», – добавила пресс-секретарь.

После инцидента зоопарк установил вокруг загона дополнительную ограду.

Ребенка на месте осмотрела прибывшая спасательная служба. Волк укусил ее в области колена, в результате чего на ноге осталась открытая рана. После оказания первой помощи девочку увезли в Оломоуцкую клиническую больницу. Зоопарк передал ей в подарок плюшевую игрушку.

Источник: Aktualne.cz, idnes.cz

 

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Темы
зоопарк животные дети Оломоуц Чехия
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