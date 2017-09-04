Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется

Метеорологи представили прогноз погоды в Чехии на сентябрь. Начало осени должно быть солнечным и в меру теплым.

С приходом сентября в Чехии закончилась летняя жара. Однако метеорологи обещают, что начало осени порадует жителей страны приятной, в меру теплой и солнечной погодой. Большую часть сентября максимальная температура воздуха днем будет достигать +20 градусов Цельсия.

На следующей неделе в некоторых регионах Чехии можно ожидать и до +24 градусов тепла. К тому же в первой половине сентября будет меньше дождей, чем обычно.

На второй и третьей неделе сентября днем обещают максимум +20 градусов Цельсия. К концу месяца можно ожидать только +17 градусов, что для сентября тоже неплохо.

Такой прогноз на месяц опубликовало Чешское гидрометеорологическое управление.

Источник: Aktualne.cz