Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется

Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется

Vladislava M 2140 0
Метеорологи представили прогноз погоды в Чехии на сентябрь. Начало осени должно быть солнечным и в меру теплым.
Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется

С приходом сентября в Чехии закончилась летняя жара. Однако метеорологи обещают, что начало осени порадует жителей страны приятной, в меру теплой и солнечной погодой. Большую часть сентября максимальная температура воздуха днем будет достигать +20 градусов Цельсия.

На следующей неделе в некоторых регионах Чехии можно ожидать и до +24 градусов тепла. К тому же в первой половине сентября будет меньше дождей, чем обычно.

На второй и третьей неделе сентября днем обещают максимум +20 градусов Цельсия. К концу месяца можно ожидать только +17 градусов, что для сентября тоже неплохо.

Такой прогноз на месяц опубликовало Чешское гидрометеорологическое управление.

Источник: Aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии
14.09.2017 14:42 Общество
Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии
1992 0
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
28.08.2017 10:19 Общество
На последней неделе каникул в Чехию вернется жара
604 0
На выходных в Чехию вернется тропическая жара
25.08.2017 06:01 Общество
На выходных в Чехию вернется тропическая жара
786 0
Предупреждение метеорологов: На Чехию надвигаются сильные грозы
11.08.2017 14:19 Общество
Предупреждение метеорологов: На Чехию надвигаются сильные грозы
1483 0
Последние новости:
17
сентября
В Чехии выбрали деревню года
17.09.2017 09:50 Общество
В Чехии выбрали деревню года
805 0
15
сентября
Заместителя министра в Чехии лишат зарплаты за высказывания в Фейсбуке
15.09.2017 13:15 Общество
Заместителя министра в Чехии лишат зарплаты за высказывания в Фейсбуке
828 0
Микологи открыли секрет, куда в Чехии ехать за грибами
15.09.2017 12:58 Общество
Микологи открыли секрет, куда в Чехии ехать за грибами
1534 0
В Чехии до смерти избили украинца
15.09.2017 11:47 Общество
В Чехии до смерти избили украинца
3922 0
Чех избил водителя за запрет войти в автобус с мороженым
15.09.2017 10:58 Общество
Чех избил водителя за запрет войти в автобус с мороженым
1032 0
14
сентября
Полиция Чехии с коллегами раскрыла уникальную банду по производству первитина
14.09.2017 15:32 Общество
Полиция Чехии с коллегами раскрыла уникальную банду по производству первитина
1227 0
Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии
14.09.2017 14:42 Общество
Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии
1992 0
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
14.09.2017 10:17 Общество
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
1261 0
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
14.09.2017 10:14 Общество
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
840 0
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья
14.09.2017 09:55 Общество
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья
930 0


Мобильная версия